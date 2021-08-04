Гандболистка Вяхирева высказалась о выходе в полуфинал ОИ

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Игрок сборной России Анна Вяхирева прокомментировала победу над национальной командой Черногории в матче 1/4 финала женского турнира по гандболу на летних Олимпийских играх в Токио.
Гандболистка Вяхирева высказалась о выходе в полуфинал ОИ
  • Reuters
  • © Siphiwe Sibeko

«Мне очень понравился настрой команды. Все были заряжены, быстро реагировали на изменения в матче, не давали себе развалиться. Очень довольна результатом», — цитирует Вяхиреву пресс-служба Олимпийского комитета России.

По словам спортсменки, в сборной России знали, что команда Черногории отличается характером и волей к победе.

«Ещё черногорки — драчуньи. Мы старались не уступить в жёсткости. Как говорится, баш на баш», — сказала она.

Встреча завершилась со счётом 32:26 в пользу российских гандболисток.

Таким образом, россиянки вышли в полуфинал турнира по гандболу на Олимпийских играх в Токио. Теперь они встретятся с одержавшими победу в игре между командами Венгрии и Норвегии.

Ранее тренер женской сборной России по гандболу отреагировал на выход в полуфинал ОИ.

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