Гандболистка Вяхирева высказалась о выходе в полуфинал ОИ
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«Мне очень понравился настрой команды. Все были заряжены, быстро реагировали на изменения в матче, не давали себе развалиться. Очень довольна результатом», — цитирует Вяхиреву пресс-служба Олимпийского комитета России.
По словам спортсменки, в сборной России знали, что команда Черногории отличается характером и волей к победе.
«Ещё черногорки — драчуньи. Мы старались не уступить в жёсткости. Как говорится, баш на баш», — сказала она.
Встреча завершилась со счётом 32:26 в пользу российских гандболисток.
Таким образом, россиянки вышли в полуфинал турнира по гандболу на Олимпийских играх в Токио. Теперь они встретятся с одержавшими победу в игре между командами Венгрии и Норвегии.
Ранее тренер женской сборной России по гандболу отреагировал на выход в полуфинал ОИ.