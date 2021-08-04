Тренер женской сборной России по гандболу отреагировал на выход в полуфинал ОИ

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Главный тренер сборной России Алексей Алексеев прокомментировал победу над национальной командой Черногории в матче 1/4 финала женского турнира по гандболу на летних Олимпийских играх в Токио.
Тренер женской сборной России по гандболу отреагировал на выход в полуфинал ОИ
  • Reuters
  • © Susana Vera

«Черногория — скоростная команда с бьющим игроком. Черногорки чем-то похожи на испанок. Нам потребовалось время, чтобы приспособиться к их игре и нейтрализовать главного бомбардира. Кроме того, сегодня у нас было много удалений. Из-за этого в концовке первого тайма соперник сумел сократить отставание в счёте до двух мячей», — цитирует Алексеева пресс-служба Олимпийского комитета России.

По словам тренера, команда в перерыве встречи обсудила, что нужно перестроить в игре, и спокойно начала второй тайм, увеличив преимущество и доведя дело до победы.

Встреча завершилась со счётом 32:26 в пользу российских гандболисток.

Таким образом, россиянки вышли в полуфинал турнира по гандболу на Олимпийских играх в Токио, где встретятся с победителями игры между командами Венгрии и Норвегии.

Ранее президент Федерации гандбола России поздравил российских гандболисток с выходом в полуфинал ОИ.

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