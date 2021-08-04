Президент Федерации гандбола России поздравил российских гандболисток с выходом в полуфинал ОИ

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Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв прокомментировал победу российской сборной над национальной командой Черногории в матче 1/4 финала женского турнира по гандболу на летних Олимпийских играх в Токио.

«Ни к кому сегодня претензий нет. Тренеры и игроки отработали эту игру блестяще. Очень переживаю за Анну Вяхиреву, бьют её, ломают, но она умница. На мой взгляд, сейчас Анна — лучший игрок Олимпийских игр, делает большое дело тихо, спокойно и качественно», — цитирует Шишкарёва пресс-служба Олимпийского комитата России.

По мнению президента ФГР, в концовке встречи можно было немного поберечь силы.

«Но это же наши девушки, они в атаку играют, бегут, забивают, заколачивают гвозди. Всех с победой, ждём полуфинал», — сказал он.

Встреча завершилась со счётом 32:26 в пользу российских гандболисток.

Таким образом, россиянки вышли в полуфинал турнира по гандболу на Олимпийских играх в Токио, где встретятся с победителями игры между командами Венгрии и Норвегии.

Ранее сообщалось, что российские гандболистки вышли в полуфинал ОИ в Токио.

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