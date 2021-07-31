Разгром США и спасение с Францией: российские волейболистки и гандболистки одержали удивительные победы на Играх

Россия победила США в матче группового этапа женского волейбольного турнира Олимпиады в Токио. Игра продлилась всего три сета, один из которых подопечные Серджо Бузато выиграли с разгромным счётом 25:12. Добились успеха и отечественные гандболистки, взявшие верх в ремейке финала Игр в Рио над Францией. Главными героинями упорной концовки стали отразившая выход один на один Анна Седойкина и совершившая два перехвата Ксения Макеева. Обе национальные команды досрочно обеспечили себе путёвки в четвертьфинал.

Первая победа над США за шесть лет

Перед Олимпийскими играми в Токио женской сборной России по волейболу впору было отводить роль тёмной лошадки, для которой первоочередной является борьба за выход из группы, а не за медали. Это не самое приятное ощущение усилилось после стартового поражения от сборной Италии. После него опасность первого в истории пропуска плей-офф стала вполне реальной.

К счастью, худшие ожидания не оправдались. Подопечные Серджо Бузато подняли себе настроение победой над Аргентиной и взяли верх над сборной Китая в умопомрачительном пятисетовом матче. Но ситуация с выходом в плей-офф всё ещё оставалась нерешённой, так как дальше россиянок ждала встреча с США. Её победитель был практически определён заранее — в этом году американки бурей прошлись по соперницам в Лиге наций, выиграв 16 матчей из 17, и продолжили беспроигрышную серию в Токио, отдав пока только два сета.

Также по теме Абсолютный чемпион: пловец Рылов выиграл второе золото на Олимпийских играх в Токио Россиянин Евгений Рылов стал двукратным чемпионом Олимпийских игр в Токио. К золоту в плавании на 100 м на спине он добавил ещё одну...

Однако на матч с лучшей на данный момент командой мира россиянки вышли без капли страха и волнения. Особенно уверенно себя чувствовала Анна Подкопаева. Её феноменальные действия в защите не просто спасали сборную, но и создавали плацдарм для атак Наталии Гончаровой, которыми она активно пользовалась. Заработав ещё в середине сета хороший задел в четыре мяча, российская команда довела его до победы со счётом 25:20.

Вторая партия стала настоящим откровением. При счёте 6:5 в свою пользу подопечные Бузато выиграли семь розыгрышей подряд. Прекрасно работал блок в исполнении Евгении Старцевой и 17-летней Арины Федоровцевой. У американок перестало совсем получаться что-либо в атаке, и они сдали сет с разгромным счётом 12:25. C их стороны это могла быть хитрая уловка, чтобы поскорее переключиться на следующую партию и в ней начать спасение матча.

Но если такой план и существовал, то результата он не принёс. Сборная России продолжала контролировать игру и держаться на расстоянии от соперниц. При счёте 15:18 американки всё-таки пустились в погоню и восстановили паритет, но Федоровцева остановила этот порыв. Её атаки и мощная подача позволили закончить сет в свою пользу. 25:19 — такой итог с учётом всего, что происходило в матче раньше, можно назвать разгромом.

«Нам сказали после игры, что мы шесть лет не побеждали сборную США. Оказывается, мы и Китай последний раз побеждали в 2018 году, когда не было Чжу Тин. Я очень рада! 3:0 с США, 25:12 в сете — когда вообще Америка кому-либо так проигрывала? Американки и сейчас играли как кони. Это та команда, которая славилась техникой, тактикой, чистотой. У них и сегодня был минимум ошибок. На этом турнире американки практически ни одного эйса не пропустили на свою площадку, а тут я эйсом подала в них. Очень рада», — поделилась эмоциями после матча блокирующая Ирина Королёва.

Победа над США не только помогла России пробиться в плей-офф, но и выбить действующих олимпийских чемпионок из Китая ещё до начала своего матча четвёртого тура. А подопечные Бузато, благодаря сотворённой сенсации, теперь смогут в заключительной встрече с Турцией побороться за первое место в группе, которое позволит получить более простого соперника в четвертьфинале и удобную сетку в плей-офф.

Нервная концовка в ремейке финала Игр-2016

В ещё более непростом положении оказалась сборная России по гандболу. Действующие олимпийские чемпионки после трёх туров даже не попадали в зону плей-офф. Они делили третье место с Бразилией и Францией, но уступали обеим по дополнительным показателям. В такой ситуации терять очки больше было нельзя.

В очередном матче подопечные Алексея Алексеева как раз встречались с француженками в повторении финала прошлой Олимпиады. Поначалу игра соответствовала положению команд в турнирной таблице — никому не удавалось оторваться, а если и получалось повести с разницей в три мяча, как это сделала Дарья Дмитриева в середине первого тайма, то паритет быстро восстанавливался.

Также по теме Двойной медальный залп: Зыкова и Каримова выиграли серебро и бронзу в стрельбе из винтовки на Олимпиаде в Токио Российские спортсменки завоевали две медали в стрельбе из малокалиберной винтовки из трёх положений на Олимпийских играх в Токио. Юлия...

Так продолжалось до 24-й минуты, когда потеря той же Дмитриевой вдруг невероятным образом воодушевила соперниц. После нескольких быстрых атак они соорудили спурт, повели 16:12 и не оставили шансов отыграться до перерыва. Благо россиянки проявили характер и в меньшинстве сократили отставание до двух мячей.

Погоня продолжилась во второй половине, однако она затянулась надолго. Лишь за семь с половиной минут до конца бросок Полины Ведехиной после потери француженок позволил россиянкам снова выйти вперёд. Но довести дело до победы без нервотрёпки оказалось не так просто. Действующие вице-чемпионки сравняли счёт и снова пропустили после семиметрового в исполнении Ведехиной (всего за игру та реализовала семь из семи гандбольных пенальти).

После перехвата Ксении Макеевой при счёте 28:27 казалось, что игра спасена и последняя минута станет формальностью, но Полина Кузнецова умудрилась отпасовать из угла так, что опытнейшая Алисон Пино убежала в контратаку и могла принести француженкам ничью, но от верного гола сборную спасла сейвом Анна Седойкина. Атака француженок продолжилась и могла завершиться броском с сиреной, но Макеева снова умудрилась выкрасть мяч после паса в линию. Итог — 28:27 в пользу команды Алексеева.

«Результат может быть разным, главное — как ты играешь. Сегодня мы были единым целым, бились друг за друга. На площадке была Команда. Во второй половине первого тайма совершили несколько необязательных потерь, пропустили лёгкие мячи. Но мы видели, что игра получается и надо продолжать в том же духе», — сказала Макеева после матча.

Россия выиграла второй матч на Олимпиаде и поднялась на второе место в группе, заодно обеспечив себе участие в плей-офф. До него остаётся провести ещё одну встречу с Испанией. Победа в ней позволит избежать игр с крайне опасными Нидерландами и Норвегией, которые наводят на всех ужас в своём секстете.