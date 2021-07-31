Матыцин отреагировал на золотую медаль российских саблисток на ОИ в Токио

Министр спорта России Олег Матыцин поздравил женскую сборную России с завоеванием золотых медалей в командном турнире по фехтованию на саблях на летних Олимпийских играх в Токио.

«Поздравляю российских саблисток с блестящей победой и завоеванием золотых медалей Олимпийских игр. Финальный бой с французскими саблистками поначалу складывался для россиянок совсем непросто. Наши фехтовальщицы уступали в счёте, но переломили ход поединка и провели концовку настолько уверенно, что буквально сокрушили соперниц», — цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта.

Министр отметил, что вторую Олимпиаду подряд российские саблистки завоёвывают золотые медали Игр.

«Наши спортсменки — сильнейшие в мире. Мы гордимся ими. Поздравляю сборную России и Федерацию фехтования России и желаю удачи российским рапиристам в заключительном виде программы Олимпийских игр в Токио в фехтовании!» — сказал он.

В финале командного турнира сборная России одержала победу над национальной командой Франции.

Противостояние завершилось с общим счётом 45:41.

В составе российской сборной выступили Софья Великая, София Позднякова и Ольга Никитина.

Ранее сообщалось, что Мамедов рассказал о плохом самочувствии Великой в финале командных соревнований на ОИ.