Великая: в финале командного турнира сборная России поверила в себя

Россиянка Софья Великая прокомментировала победу женской сборной России в финале командного турнира по фехтованию на саблях на летних Олимпийских играх в Токио.

«Я так переживала за команду, было очень тяжело. Мы поверили в себя и выложились морально, физически и эмоционально. Это самое главное», — сказала Великая в эфире Первого канала.

В финале командного турнира сборная России одержала победу над национальной командой Франции.

Противостояние завершилось с общим счётом 45:41.

В составе российской сборной выступили Софья Великая, София Позднякова и Ольга Никитина.

Ранее сообщалось, что Мамедов рассказал о плохом самочувствии Великой в финале командных соревнований на ОИ.