Великая: в финале командного турнира сборная России поверила в себя
- Reuters
«Я так переживала за команду, было очень тяжело. Мы поверили в себя и выложились морально, физически и эмоционально. Это самое главное», — сказала Великая в эфире Первого канала.
В финале командного турнира сборная России одержала победу над национальной командой Франции.
Противостояние завершилось с общим счётом 45:41.
В составе российской сборной выступили Софья Великая, София Позднякова и Ольга Никитина.
Ранее сообщалось, что Мамедов рассказал о плохом самочувствии Великой в финале командных соревнований на ОИ.