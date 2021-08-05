Финалы Сидакова и Гаджимагомедова, дебют Авериных и битва гандболисток: за кем из россиян следить в 14-й день Игр

В пятницу российские спортсмены могут выиграть две золотые медали на Олимпийских играх в Токио. Бои за награды высшей пробы проведут борец вольного стиля Заурбек Сидаков в категории до 74 кг и боксёр Муслим Гаджимагомедов в тяжёлом весе. Женская сборная страны по гандболу, как и пять лет назад в Рио-де-Жанейро, в полуфинале встретится с Норвегией. А сёстры Арина и Дина Аверины дебютируют на ОИ в квалификации личного многоборья в художественной гимнастике.

В пятницу основные надежды отечественных болельщиков на золото вновь будут в первую очередь связаны с единоборствами. В частности, в вольной борьбе состоится один финал с участием россиянина. Повторить успех Заура Угуева постарается Заурбек Сидаков в категории до 74 кг.

С одной стороны, в решающей схватке с уроженцем Дагестана Магомедхабибом Кадимагомедовым, представляющим Белоруссию, двукратный чемпион мира является явным фаворитом. С другой — соперник уже отправил домой двух других претендентов на победу — американца Кайла Дейка и итальянского кубинца Франка Чамизо. На достигнутом он останавливаться не собирается.

В весовой категории до 97 кг первый поединок проведёт Абдулрашид Садулаев. Призёр Олимпийских игр, а также четырёхкратный чемпион мира приехал в Токио исключительно за победой. Однако в дебютном бою ему предстоит помериться силами с 32-летним Шарифом Шарифовым — обладателем олимпийского золота Лондона.

Последняя встреча между ними состоялась в финале ЧМ-2019 в Нур-Султане, и Садулаев тогда оказался сильнее — 4:0.

Наконец, непростой старт уготован и двум другим российским борцам. Гаджимурад Рашидов (до 65 кг) проэкзаменует армянина Вазгена Теваняна, обладателя Кубка мира — 2020. А Стальвира Оршуш получила в соперницы главную претендентку на победу в самом лёгком весе Марию Стадник. Выступающая за Азербайджан спортсменка брала медали на трёх ОИ, но золотых среди них пока нет. В Токио она, вероятно, имеет последнюю возможность исправить данный недочёт.

В боксе также состоится один финал с участием россиянина. В тяжах Муслим Гаджимагомедов померится силами с кубинцем Хулио ла Крусом. Отечественному спортсмену достался весьма титулованный оппонент — олимпийский чемпион и четырёхкратный чемпион мира. Вот только всех своих успехов он добился в более лёгкой категории — до 81 кг, вписываться в которую с годами ему было всё сложнее. Гаджимагомедов же является действующим чемпионом планеты именно в тяжах.

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У женщин до полуфинала добралась только одна представительница страны — Земфира Магомедалиева, выступающая в самом тяжёлом весе. Остановить её на пути к золоту постарается китаянка Ли Цянь, призёр ОИ и чемпионка мира — 2018. Россиянка же выиграла ЧМ год спустя после соперницы.

Любопытно, что в случае побед Гаджимагомедова и Магомедалиевой, эта Олимпиада станет лучшей для страны в боксе за последние 17 лет. В Афинах россияне завоевали три золота и три бронзы. В настоящий момент в копилке команды значится одна награда высшего достоинства и те же три бронзы.

В лёгкой атлетике в пятницу будет разыграно восемь комплектов медалей. Россияне претендуют на них лишь в одном виде. В ходьбе на 20 км среди женщин стартует Эльвира Хасанова. Она имеет четвёртый лучший результат текущего сезона среди всех участниц, а потому вполне способна пробиться в тройку. Главное — зацепиться за сильными китаянками и дотерпеть до финиша.

Россиянке также не стоит забывать о технике прохождения дистанции, чтобы не быть дисквалифицированной, как это случилось с Василием Мизиновым у мужчин. Тем более сама Хасанова совсем недавно подверглась аналогичному наказанию на чемпионате Европы среди молодёжи в Таллине.

В велотреке шансы подняться на пьедестал в спринте сохраняет Денис Дмитриев, который в Рио-де-Жанейро занял третью строчку в данной дисциплине. В Токио ему также удалось пройти в полуфинал, где он сразится с нидерландцем Джеффри Хугландом, который в Японии уже отпраздновал победу в командном спринте. Также он четырежды становился сильнейшим на ЧМ.

Однако Дмитриеву терять абсолютно нечего, ведь он уже расправился с легендарным Джейсоном Кенни, а также в сумасшедшей борьбе нервов и ошибок одолел сильного представителя Тринидада и Тобаго Николаса Пола.

У женщин соревнования в этом виде только стартуют. Дарья Шмелёва и Анастасия Войнова, двукратные призёры ОИ в командном спринте, на этот раз попытаются взять медали в личном турнире. Также будет разыгран комплект наград в мэдисоне, но Гульназ Хатунцевой и Марии Новолодской сложно рассчитывать на достойный результат.

В командных видах обращает на себя внимание противостояние России и Норвегии в полуфинале женского гандбольного турнира. Пять лет назад в Бразилии именно подопечным Евгения Трефилова удалось прервать гегемонию скандинавок, которые выиграли ОИ в Пекине и Лондоне. Тогда отечественный коллектив также за шаг до решающей встречи одержал победу в овертайме (38:37) и в итоге взял золото. Спустя пять лет соперницы постараются отомстить.

Правда, после успеха в Рио Россия обыграла Норвегию лишь раз — в матче за третье место ЧМ-2019 (33:28). Ещё одно противостояние, в рамках Кубка Mobelringen в 2017-м, завершилось вничью — 27:27. В остальных пяти случаях соперницы оказывались сильнее.

В прыжках в воду в пятницу стартует розыгрыш последнего комплекта медалей. Мужчины начнут борьбу на десятиметровой вышке. Россию представят Александр Бондарь и Виктор Минибаев. У них есть все шансы на медали, ведь в синхронных прыжках в данной дисциплине они уже завоевали бронзу.

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Вполне способна побороться за попадание в тройку и Ульяна Баташова в современном пятиборье. 26-летняя спортсменка успешно преодолела первую часть программы, фехтование, и располагается на четвёртом месте. В пятницу участниц ждёт плавание на 200 м, бонусный раунд по фехтованию, конкур и бег. Если Баташовой удастся подняться на пьедестал, то это станет по-настоящему историческим событием, поскольку прежде россиянки не брали олимпийских медалей в пятиборье.

Наконец, в пятницу пройдёт квалификация в традиционно российских видах спорта. В синхронном плавании один комплект наград уже разыгран. Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина взяли золото в соревновании дуэтов. Далее начнётся турнир в группах. Сборная России обязана уверенно выполнять техническую программу. Главное, чтобы у команды не возникло проблем с музыкой, как ранее у соотечественниц.

Также стартуют соревнования в художественной гимнастике. В пятницу состоится квалификация личного многоборья. Болельщики получат возможность наблюдать за дебютом на Олимпийских играх 22-летних сестёр Дины и Арины Авериных, которые уже неоднократно одерживали победы на всех крупных международных турнирах. Они в очной борьбе и должны определить, кто поднимется на высшую ступень пьедестала почёта.