Сборная России вернулась на пятую строчку в медальном зачёте Олимпийских игр в Токио

По итогам 13-го соревновательного дня на Олимпийских играх в Токио сборная России поднялась на пятое место в общекомандном медальном зачёте.

Благодаря пяти завоёванным медалям в 13-й день Игр (две золотые, одна серебряная и две бронзовые), сборная России поднялась на пятую строчку в медальном зачёте и теперь в сумме имеет 16 золотых, 22 серебряные и 20 бронзовых наград.

Первое место по-прежнему занимает Китай (34, 24, 16), на второй строчке располагается сборная США (29, 35, 27), а тройку лучших замыкают хозяева соревнований — японцы (22, 10, 14). На четвёртой позиции расположилась Австралия (17, 5, 19).

Ранее был опубликован список всех медалистов 13-го дня Олимпиады в Токио.