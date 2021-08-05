Лондонский призрак Исинбаевой: Сидорова завоевала серебро в прыжках с шестом на Олимпиаде в Токио

Анжелика Сидорова стала серебряным призёром Олимпийских игр в Токио в соревнованиях по прыжкам с шестом. Почти всё время россиянка лидировала благодаря безупречным попыткам на ранних высотах, однако в решающий момент не сумела собраться и уступила американке Кэти Нажотт. Сидорова перенесла оставшуюся третью попытку с 4,90 м на 4,95 м и фактически повторила ошибку Елены Исинбаевой на Играх в Лондоне. Тем не менее эта медаль стала первой для отечественных легкоатлетов за последние девять лет.

Для российских легкоатлетов Олимпиада в Токио началась с череды неудач и разочарований. К травмам Дарьи Клишиной и Сергея Шубенкова, безмедальным выступлениям Михаила Акименко, Ильи Иванюка и Валерия Пронкина, судейскому скандалу вокруг Ильи Шкуренёва прибавилась ещё и дисквалификация Василия Мизинова.

В четверг вице-чемпион мира участвовал в заходе на 20 км и после прохождения половины дистанции шёл в группе лидеров. Однако судьи предъявили россиянину претензии за то, что он терял контакт с землёй и переходил на бег, и сняли с соревнований после четырёх предупреждений.

Хороший шанс прервать эту чёрную полосу имела шестовичка Анжелика Сидорова. В своей дисциплине она является действующей чемпионкой мира, а перед приездом в Токио утвердилась на втором месте нынешнего сезона со своей лучшей попыткой — 4,91 м. Первый шаг на пути к медали она уже сделала — преодолела крайне непростую квалификацию, которая проходила во время дождя.

Многим девушкам не удалось тогда пройти отбор как раз из-за непростых условий. Главный жертвой непогоды стала американка Сэнди Моррис, с которой Сидорова и боролась за золото в Дохе. Во время прыжка её шест поехал по мокрой опоре и сломался. Спортсменка упала спиной на край мата. Она избежала травмы, но психологический барьер после этого инцидента не позволил ей реализовать дальнейшие попытки. Так Сидорова осталась без одной из своих главных соперниц в финале.

В четверг соревнования начались с настоящего конфуза — сразу семь девушек подряд не взяли с первой попытки высоту 4,50 м. Ошиблась даже действующая олимпийская чемпионка Катерина Стефаниди из Греции. Первой, кто покорил эту несерьёзную для таких соревнований планку, оказалась как раз Сидорова. За ней это сделала британка Холли Брэдшоу, а лидер сезона Кэти Наджотт из США, у которой в активе есть прыжки на 4,95 м, тоже начала выступления с неудачи. В итоге только пять девушек успешно справились с первым испытанием и, соответственно, захватили лидерство. Стефаниди и Нажотт избежали раннего вылета, но вынуждены были отступить в споре за медали.

Высота 4,70 м оказалась ещё более проблемной. Теперь уже все девушки, кроме одной, завалили первый прыжок. Безошибочно исполнила его только Сидорова, и она захватила единоличное лидерство уже на такой ранней стадии. Брэдшоу и Нажотт исправились со второй попытки, а Стефаниди — с третьей. Всем остальным пришлось довольствоваться скромным результатом 4,50 м, притом что каждая из них в квалификации брала 4,55 м.

Для четырёх же оставшихся участниц планку подняли на 10 см выше. Сидорова и её взяла сразу же, но теперь её результат повторила Нажотт. Брэдшоу и Стефаниди продолжили борьбу, только теперь уже позади россиянки и американки. Следующая высота, составлявшая 4,85 м, позволила определить одну лишнюю спортсменку в споре за медали. Планку с первой попытки покорили все, кроме олимпийской чемпионки из Греции. Ей пришлось перенести два прыжка на высоту 4,90 м, но это её не спасло. Стефаниди осталась на четвёртом месте, даже толком не предприняв попытки покорить планку.

Столь высоко в этом году прыгали все три оставшиеся в борьбе легкоатлетки. Но только одной из них она покорилась в этот раз. Вторым прыжком высоту взяла Нажотт, причём она была последней в очереди после Сидоровой и Брэдшоу. Теперь уже американка стала единственным претендентом на золото.

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Россиянка в этой ситуации допустила страшную ошибку — она решила перенести оставшуюся попытку на 4,95 м, хотя совершила на три попытки меньше соперниц и, соответственно, ещё не устала. Точно так же в 2012 году поступила Елена Исинбаева и лишилась возможности бороться за медаль ценнее бронзы. Если бы Сидорова осталась на 4,90 м и взяла эту высоту, то заработала бы право на две ошибки и могла на равных продолжить сражение с Нажотт на следующем уровне.

В результате свой последний шанс на победу чемпионка мира не использовала и стала серебряным призёром Олимпиады в Токио — для российских легкоатлетов эта награда стала первой за последние девять лет. Брэдшоу также застряла на 4,90 м и заняла третье место, не одолев планку. Нажотт в статусе золотой медалистки заказала 5,01 м и попыталась установить рекорд страны, но отказалась от своих намерений после первой же попытки.

Вскоре после завершения соревнований в прыжках с шестом были подведены итоги в десятиборье. Илья Шкуренёв набрал по итогам двухдневного марафона 8413 очков и занял восьмое место. Победу с олимпийским рекордом отпраздновал канадец Дамиан Уорнер — он стал четвёртым легкоатлетом в истории, набравшим более 9000 очков. Этот невероятный результат он превысил на 18 баллов.

У сборной России по лёгкой атлетике осталось ещё два шанса на медали. 6 августа в ходьбе на 20 км выступит Эльвира Хасанова, а на следующий день в финале прыжков в высоту выступит Мария Ласицкене. В квалификации она заставила поволноваться, когда только с третьей попытки взяла необходимые 1,95 м, но всё-таки прошла отбор и попробует к трём титулам чемпионки мира добавить олимпийское золото.