Ходок Мизинов не стал винить судей в своей дисквалификации на ОИ
- РИА Новости
«В том, что тут произошло, виноват только я, а оспаривать решение судей смысла нет никакого. Говорить о том, что во всём виноваты судьи, я не буду», — цитирует Мизинова ТАСС.
Он отметил, что не может объяснить произошедшее.
«Со стороны виднее, наверное. Меня в жизни только два раза снимали — на чемпионате России и юниорском чемпионате Европы, поэтому для меня было очень неожиданно, что тут за один километр мне сразу две записки дали», — добавил спортсмен.
23-летний Мизинов был дисквалифицирован с гонки за четыре предупреждения. Он был единственным представителем России в данной дисциплине.
Ранее сообщалось, что итальянец Массимо Стано одержал победу в соревнованиях по спортивной ходьбе на 20 км в Токио.