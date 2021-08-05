Ходок Мизинов не стал винить судей в своей дисквалификации на ОИ

Российский легкоатлет Василий Мизинов прокомментировал свою дисквалификацию с соревнований по спортивной ходьбе на дистанции 20 км на летних Олимпийских играх в Токио.

«В том, что тут произошло, виноват только я, а оспаривать решение судей смысла нет никакого. Говорить о том, что во всём виноваты судьи, я не буду», — цитирует Мизинова ТАСС.

Он отметил, что не может объяснить произошедшее.

«Со стороны виднее, наверное. Меня в жизни только два раза снимали — на чемпионате России и юниорском чемпионате Европы, поэтому для меня было очень неожиданно, что тут за один километр мне сразу две записки дали», — добавил спортсмен.

23-летний Мизинов был дисквалифицирован с гонки за четыре предупреждения. Он был единственным представителем России в данной дисциплине.

Ранее сообщалось, что итальянец Массимо Стано одержал победу в соревнованиях по спортивной ходьбе на 20 км в Токио.