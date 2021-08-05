Гардинер стал чемпионом ОИ в беге на 400 м

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Представитель Багамских островов Стивен Гардинер занял первое место забеге на 400 м на летних Олимпийских играх в Токио.
Гардинер стал чемпионом ОИ в беге на 400 м
  • Reuters

Гардинер преодолел дистанцию за 43,85 секунды.

Второе место занял колумбиец Антони Самбрано. Тройку призёров замкнул бегун из Гренады Кирани Джеймс.

Ранее сообщалось, что Стано завоевал олимпийское золото в ходьбе на 20 км.

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