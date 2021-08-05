Гардинер стал чемпионом ОИ в беге на 400 м
Представитель Багамских островов Стивен Гардинер занял первое место забеге на 400 м на летних Олимпийских играх в Токио.
- Reuters
Гардинер преодолел дистанцию за 43,85 секунды.
Второе место занял колумбиец Антони Самбрано. Тройку призёров замкнул бегун из Гренады Кирани Джеймс.
Ранее сообщалось, что Стано завоевал олимпийское золото в ходьбе на 20 км.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube