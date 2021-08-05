Тренер заявил, что ходок Мизинов шёл на олимпийскую медаль до своей дисквалификации

Старший тренер сборной России по лёгкой атлетике в группе выносливости Дмитрий Зорин рассказал, что дисквалифицированный Василий Мизинов боролся за олимпийскую медаль в соревнованиях по спортивной ходьбе на 20 км на летних Играх в Токио.

«Мне сложно как-то комментировать решение судей, которые сами не объясняют свои решения. Раз они дали четыре записки, значит, нашли за что. Самочувствие у Василия отличное, он был настроен бороться за медали, но получилось совсем по-другому. Мог ещё пройти минимум 10 км, хотя был снят на 12-м», — приводит слова Зорина ТАСС.

Он отметил, что Мизинов был сильно расстроен после новости о снятии с соревнований.

«И это понятно, когда тебе за один круг дают три записки. Сначала он получил одну, а потом в какой-то момент ему резко начали накидывать ещё. Значит, техника у него сильно изменилась, судьям всегда виднее», — добавил тренер.

23-летний Мизинов является серебряным призёром чемпионата мира (2019) и бронзовым призёром чемпионата Европы (2018).

Ранее Мизинов заявил, что не намерен винить судей в своей дисквалификации на ОИ.