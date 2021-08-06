Бронза в мэдисоне, медаль трансгендера и выдворение тренеров Тимановской: чем запомнился 14-й день на Играх в Токио

Велосипедистки Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская завоевали бронзу в мэдисоне, а Эльвира Хасанова заняла 16-е место в ходьбе на 20 км. Сёстры Дина и Арина Аверины расположились на первой и второй строчках в квалификации личного многоборья в художественной гимнастике. Между тем россиянки лидируют в соревновании групп в синхронном плавании после технической программы. Канадская футболистка Ребекка Куинн стала первой чемпионкой-трансгендером в истории ОИ, а тренеры белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской лишились аккредитаций.

Медаль Хатунцевой и Новолодской и дебют Авериных

14-й соревновательный день Олимпийских игр получился достаточно успешным для российских спортсменов. Им удалось завоевать четыре медали. Единственное золото принёс борец вольного стиля Заурбек Сидаков, выступающий в весовой категории до 74 кг.

Победу мог одержать и боксёр Муслим Гаджимагомедов, но в финале он единогласным решением судей уступил Хулио ла Крусу. В свою очередь, Зенфира Магомедалиева также потерпела поражение и довольствовалась бронзой.

Также необходимо отметить успех женской сборной России по гандболу, которая во второй раз подряд обыграла Норвегию в полуфинале ОИ.

Ещё одну медаль стране принесли велосипедисты. Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская неожиданно заняли третье место в мэдисоне. Любопытно, что на двух предыдущих Олимпийских играх соревнования в данном виде не проводились как раз из-за отсутствия турнира среди женщин. В Токио данный недочёт исправили, и награды в мэдисоне впервые были разыграны среди представительниц слабого пола.

Россиянки изначально не входили в число фаворитов. Так, на последнем чемпионате мира Новолодская в паре с Дианой Климовой заняли только восьмое место. Хатунцева пропускала тот турнир из-за рождения ребёнка. Однако после её возвращения в строй паре удалось «выстрелить».

В Токио отечественный дуэт набрал 26 очков и уступил только представительницам Великобритании Кэти Арчибальд и Лауре Кенни (78), а также датчанкам Амали Дидериксен и Джули Лет (35). При этом они опередили получивших предупреждение действующих чемпионок планеты из Нидерландов Эми Питерс и Кирстен Уайлд (21).

В спринте у мужчин Денис Дмитриев мог завоевать вторую олимпийскую медаль в карьере, но в решающих заездах потерпел два поражения: сначала от нидерландца Джеффри Хугланда в полуфинале, а затем от британца Джека Карлина в противостоянии за бронзу.

Также в субботу состоялась квалификация в двух медалеёмких для России видах спорта. В художественной гимнастике на ОИ дебютировали 22-летние близнецы Дина и Арина Аверины. В результате обе ожидаемо заняли первые два места в квалификации личного многоборья.

Более титулованная Дина, 13-кратная чемпионка мира, набрала 106,300 балла и более чем на 0,1 очка опередила сестру. Не стоит сбрасывать со счетов и израильтянку Линой Ашрам. Имея 103,100 балла в активе, она занимает третью строчку. При этом ей удалось опередить непобедимых россиянок в упражнении с мячом. А в ленте Ашрам уступила Арине, но получила лучшую оценку, чем Дина.

В синхронном плавании также началась квалификация — в соревновании групп. В пятницу участницы продемонстрировали свои технические программы. Лучшими ожидаемо стали Влада Чигирёва, Марина Голядкина, Светлана Колесниченко, Полина Комар, Александра Пацкевич, Светлана Ромашина, Алла Шишкина и Мария Шурочкина. За своё выступление девушки получили 97.2979 балла и более чем на очко опередили ближайших преследовательниц из Китая.

Скромный результат Хасановой и третье место Бондаря

В лёгкой атлетике россияне претендовали на медаль только в одном виде. В ходьбе на 20 км страну представляла 21-летняя Эльвира Хасанова. У неё изначально было не слишком много шансов попасть в первую тройку, однако большую часть дистанции отечественная спортсменка продержалась в группе лидеров.

Но за шесть километров до финиша её, как и Василия Мизинова накануне, начали притормаживать судьи. Сначала она получила первое предупреждение за нарушение техники, а затем и второе. После этого Хасановой вынужденно пришлось «спрятаться» за спинами соперниц. Фавориты тем временем ушли в отрыв, и догнать их у Эльвиры шансов не было.

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Тем не менее на дебютной Олимпиаде она заняла достаточно высокое 16-е место с отставанием от лидера в две минуты и 46 секунд. Победу одержала итальянка Антонелла Пальмизано, которая опередила колумбийку Сандру Лорену Аренас и китаянку Хонг Лю.

Отдельно стоит отметить успех итальянцев и в беге 4 × 100 м у мужчин. Ранее Марсель Якобс завоевал личное золото на стометровке, а теперь помог подняться на высшую ступень пьедестала и партнёрам по эстафете. Причём на финише четвёрка всего на 0,01 секунды опередила британцев.

Теперь в активе страны значатся пять наград в лёгкой атлетике на ОИ в Токио, причём все — золотые. Опережают их только американцы, которые взяли такое же количество медалей высшей пробы, но могут похвастать куда большим количеством серебра и бронзы (12 и 6 соответственно).

Наконец, исторического успеха добилась бегунья из США Эллисон Феликс. Она стала третьей на дистанции 400 м и в юбилейный десятый раз поднялась на подиум Олимпийских игр. Причём впервые 35-летней спортсменке удалось это сделать ещё в 2004-м в Афинах. Также в её активе шесть побед на ОИ. Седьмую Феликс может добавить в Токио в эстафете 4 × 400 м.

У россиян неплохие шансы на попадание в тройку имелись в женском пятиборье. После первого вида, фехтования, Ульяна Баташова располагалась на четвёртом месте. В плавании на 200 м она выступила не столь удачно, зато Гульназ Губайдуллина установила новый олимпийский рекорд (2:07,31).

Правда, уже в конкуре уроженку Нового Уренгоя поджидала неудача — она совершила четыре закидки, после чего, согласно правилам, была снята с маршрута и не получила очков.

А вот Баташова до конца сохраняла интригу. В плавании она заняла десятое место, а в конкуре заработала 293 балла. К сожалению, последний вид — бег — Ульяна провалила и в итоге заняла в общем зачёте только девятое место. Победу одержала представительница Великобритании Кэйт Френч. Губайдуллина расположилась только на 32-й строчке.

В прыжках в воду в пятницу стартовал розыгрыш последнего комплекта наград — на десятиметровой вышке у мужчин. Александр Бондарь и Виктор Минибаев в Токио завоевали бронзу в данном виде в синхронных прыжках, а потому имеют все шансы показать достойный результат и личном турнире.

И уже в квалификации они показали, что настроены серьёзно. По крайне мере, оба вышли в полуфинал. Бондарь набрал за своё выступление третью сумму баллов (513,85) и уступил только представителям Китая Джан Янгу и Юань Чао. Минибаев выступил куда скромнее: расположился на 14-й строчке (391,95) и лишь за один прыжок получил от судей больше 70 баллов.

В другом водном виде — гребле на байдарках и каноэ — состоялся целый ряд квалификационных заездов с участием россиян. В каноэ-одиночке на 1000 м страну представляли Виктор Мелантьев и Владислав Чеботарь, однако дальше четвертьфинала им пробиться не удалось.

В гребле на байдарках на 500 м отечественная четвёрка (Александр Сергеев, Роман Аношкин, Максим Спесивцев и Артём Кузахметов) отобралась в полуфинал с шестым временем (1:25,564). А вот женская четвёрка в аналогичной дисциплине (Наталья Подольская, Кира Степанова, Светлана Черниговская и Анастасия Долгова) так далеко зайти не сумела и довольствуется участием в финале B.

Наконец, в каноэ-двойке 500 м Ирина Андреева и Олеся Ромасенко обеспечили себе место в полуфинале, показав третий результат в своём четвертьфиналом заезде (2:04,703).

Финал Пустовойтовой и поражение хозяев в матче за бронзу

В командных видах спорта настало время решающих матчей. Для отечественных болельщиков главным событием стала финальная встреча женского футбольного турнира между Швецией и Канадой, которую обслужила россиянка Анастасия Пустовойтова.

В результате судьба противостояния решилась лишь в серии пенальти. Основное время матча закончилось вничью — 1:1. При этом отечественные арбитры после совещания с коллегами на VAR во втором тайме назначили пенальти в ворота скандинавок и позволили их соперницам сравнять счёт.

В «лотерее» же удачливее оказались «Кленовые листья». Так, канадские футболистки впервые в истории стали олимпийскими чемпионками. Причём на пути к трофею они выбили из борьбы главных фавориток: Бразилию, США и Швецию, дважды им удавалось взять верх в серии пенальти. Впрочем, и сенсацией успех североамериканок не назовёшь, ведь они на Играх в Пекине и Лондоне брали бронзу.

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Любопытно, что одной из обладательниц золотой медали в составе Канады стала Ребекка Куинн. Таким образом, она — первый трансгендер-чемпион в истории ОИ. Футболистка заявила, что считает себя мужчиной в прошлом году, но операцию по смене пола пока не провела.

Между тем у мужчин состоялся поединок за третье место, в котором Япония померилась силами с Мексикой. Хозяева горели желанием подняться на пьедестал, но потерпели поражение — 1:3. Уже в дебюте американцы заработали пенальти, который реализовал Себастьян Кордова. А вскоре Хоан Васкес удвоил преимущество команды. Окончательно всё стало ясно, когда Эрнесто Вега в начале второго тайма довёл счёт до разгромного. Сопернику удалось лишь забить мяч престижа за авторством Каоро Митомы.

А вот в женском баскетболе хозяйкам турнира, напротив, улыбнулась удача. Они уверенно с преимуществом в 16 очков обыграли Францию — 87:71 и пробились в финал, где встретятся с главным претендентом на золото — США. В свою очередь, американки не оставили шансов Сербии — 79:59.

Наконец, в мужском водном поло за золото побьются Греция и Сербия. Греки, которые в Рио-де-Жанейро вылетели уже в четвертьфинале, попытаются сместить с верхней ступени пьедестала почёта действующих олимпийских чемпионов.

Положительный допинг-тест Кайшеты и санкции за Тимановскую

А вот в женском волейболе в пятницу разгорелся грандиозный скандал. Прямо накануне полуфинального матча с Южной Кореей один из главных старожилов сборной Бразилии Тандара Алвес Кайшета была отстранена от соревнований из-за нарушения антидопинговых правил.

Сообщается, что спортсменка сдала положительную пробу 7 июля, когда готовилась к ОИ у себя на родине. В FIVB подчеркнули, что она не выйдет на площадку в оставшихся матчах ОИ.

Ранее в Токио Кайшета в том числе приняла участие в четвертьфинальном матче с Россией (3:1), в котором набрала шесть очков. Впрочем, говорить о возможной переигровке противостояния вряд ли стоит. Генеральный менеджер отечественной команды Любовь Соколова подчеркнула, что россиянки уже улетели домой и обсуждали эту тему только в шутку.

«Слава богу, это уже не наша проблема, пусть разбираются соответствующие органы в Бразилии. В любом случае должно последовать какое-то наказание. Получается, человек провёл с положительной пробой все матчи на Олимпиаде», — цитирует функционера «Р-Спорт».

Даже неожиданный отъезд Кайшеты не помешал латиноамериканкам уверенно обыграть Южную Корею в трёх сетах и выйти в финал ОИ. За золото с ними поспорят волейболистки из США, которые не оставили шансов Сербии — 3:0.

Параллельно в Токио продолжает развиваться ещё один скандал — с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской. МОК лишил олимпийских аккредитаций тренеров Артура Шумака и Юрия Моисевича, якобы причастных к её насильственной отправке на родину.

В ответ в НОК страны сообщили, что оба специалиста в ближайшее время вернутся в Минск, хотя оставляют за собой право обжаловать решение.

«Мы по-прежнему открыты для продолжения диалога и находимся в тесном сотрудничестве с МОК для выяснения всех обстоятельств принятого решения», — подчеркнули в организации.

Также в МОК отметили, что процесс по делу Тимановской продолжается, и не исключили введение санкций. Соответствующий вердикт должна принять дисциплинарная комиссия комитета.