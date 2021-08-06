Гимнасты сборной России получат дополнительные премии за результаты на Играх

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Президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов заявил, что члены российской сборной по спортивной гимнастике будут дополнительно премированы ФСГР.
Гимнасты сборной России получат дополнительные премии за результаты на Играх
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Будем ли дополнительно поощрять сборную? Безусловно. У нас есть призовые, которые мы запланировали. Не знаю теперь, хватит ли нам того бюджета, который мы запланировали, потому что на два командных золота несильно рассчитывали. Шучу, конечно. Мы предусмотрели выплату бонусов, всё это сделаем. Насколько понимаю, по государственной линии будут поощрения и награды», — приводит слова Титова РИА Новости.

На Играх-2020 российские гимнасты завоевали две золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали.

Ранее глава ФСГР подвёл итоги выступления российских гимнастов на ОИ в Токио.

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