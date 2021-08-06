Глава ФСГР подвёл итоги выступления российских гимнастов на ОИ в Токио

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Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов заявил, что национальная сборная выполнила все задачи на Олимпийских играх в Токио.
Глава ФСГР подвёл итоги выступления российских гимнастов на ОИ в Токио
  • © Пресс-служба Федерации спортивной гимнастики России

«В целом мы выполнили то, что обещали: привезли восемь медалей с Олимпиады. Конечно, мы недобрали в качестве, к сожалению. Нам бы ещё одну-две золотые медальки, и это бы соответствовало тому, в каком состоянии сейчас находится команда. Но всё получилось так, как есть», — приводит слова Титова РИА Новости.

Титов считает, что выше всяких похвал на Играх в Токио отработал тренерский штаб сборной России.

«Командное золото — это, конечно, результат общих усилий. Эти две медали — они особенные, они отражают уровень развития вида спорта в стране, потому что не самое большое количество стран может выставить такую мощную, сильную, ровную команду. Мы доказали, что гимнастика в России находится на очень приличном, на очень высоком уровне», — добавил тренер.

На Играх-2020 российские гимнасты завоевали восемь медалей: два золота, два серебра и четыре бронзы.

Ранее россиянка Дина Аверина поделилась ожиданиями перед финалом олимпийского турнира по художественной гимнастике в Токио.

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