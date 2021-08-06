Аверина заявила, что ждала финала Олимпиады по художественной гимнастике всю жизнь

Россиянка Дина Аверина поделилась ожиданиями перед финалом олимпийского турнира по художественной гимнастике в Токио.

«Завтрашний день я жду всю свою жизнь. Даже не хочу думать о нём. Хочу сделать работу над ошибками и завтра спокойно выступить», — цитирует ТАСС Аверину.

Аверина с первым результатом прошла квалификацию турнира на Олимпийских играх в Токио. Финал в индивидуальном многоборье пройдёт в субботу, 7 августа.

Ранее сообщалось, что сёстры Аверины заняли первые два места в квалификации личного многоборья ОИ в Токио.