Аверина заявила, что ждала финала Олимпиады по художественной гимнастике всю жизнь
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«Завтрашний день я жду всю свою жизнь. Даже не хочу думать о нём. Хочу сделать работу над ошибками и завтра спокойно выступить», — цитирует ТАСС Аверину.
Аверина с первым результатом прошла квалификацию турнира на Олимпийских играх в Токио. Финал в индивидуальном многоборье пройдёт в субботу, 7 августа.
Ранее сообщалось, что сёстры Аверины заняли первые два места в квалификации личного многоборья ОИ в Токио.