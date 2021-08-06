Сёстры Аверины заняли первые два места в квалификации личного многоборья ОИ в Токио

Короткая ссылка
Россиянки Арина и Дина Аверины заняли первые два места в квалификационных соревнованиях по художественной гимнастике в женском многоборье на летних Олимпийских играх в Токио.
Сёстры Аверины заняли первые два места в квалификации личного многоборья ОИ в Токио
  • © РИА Новости / Владимир Песня

По итогам четырёх упражнений — с обручем, мячом, булавами и лентой — россиянки набрали 106,175 и 106,300 балла соответственно.

Третье место заняла Лина Ашрам из Израиля с результатом 103,100 балла.

Финал соревнований по художественной гимнастике в женском многоборье состоится 7 августа.

Ранее сообщалось, что сёстры Аверины лидируют в квалификации многоборья после трёх упражнений на ОИ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить