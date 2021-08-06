Сёстры Аверины заняли первые два места в квалификации личного многоборья ОИ в Токио
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По итогам четырёх упражнений — с обручем, мячом, булавами и лентой — россиянки набрали 106,175 и 106,300 балла соответственно.
Третье место заняла Лина Ашрам из Израиля с результатом 103,100 балла.
Финал соревнований по художественной гимнастике в женском многоборье состоится 7 августа.
Ранее сообщалось, что сёстры Аверины лидируют в квалификации многоборья после трёх упражнений на ОИ.