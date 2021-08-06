Велогонщица Хатунцева могла пропустить ОИ в Токио

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Бронзовый призёр Олимпиады в Токио в велоспорте на треке Гульназ Хатунцева призналась, что из-за рождения ребёнка не смогла бы принять участие в Играх, если бы они состоялись в 2020 году.
Велогонщица Хатунцева могла пропустить ОИ в Токио
  • Reuters

«Сейчас понимаю, что тогда бы пролетела 100% мимо них, я бы даже внутри нашей команды не смогла конкурировать. Не догнала бы по форме. А теперь форму набрала, видно, что могу дальше гоняться пока что. Но с другой стороны, если бы в тот момент не начала возвращаться, вообще не знаю, вернулась бы или нет», — приводит слова Хатунцевой РИА «Новости».

Хатунцева вместе с Марией Новолодской завоевали бронзу в велоспорте на треке в дисциплине мэдисон в Токио. По итогам гонки российские спортсменки набрали 26 очков. Победу одержали представительницы Великобритании (78). Второе место заняли датчанки (35).

Ранее российская велогонщица Дарья Шмелёва заявила, что качество судейства в кейрине на Играх в Токио было не самым лучшим.

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