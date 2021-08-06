Велогонщица Шмелёва осталась недовольна судейством в кейрине на Играх в Токио

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Российская велогонщица Дарья Шмелёва заявила, что качество судейства в кейрине на летних Олимпийских играх в Токио было не самым лучшим.
Велогонщица Шмелёва осталась недовольна судейством в кейрине на Играх в Токио
  • Reuters

«Я настраивалась на кейрин. Но видите, как у нас судьи судят. Кто-то нарушает грубо — они не снимают, а кого-то снимают за мелочь. Судья отказалась рассматривать наше видео, сказала, что у неё есть своё. На нашем видео видно, что соперница нарушала правила, входила-выходила из коридора, поэтому я оттормозилась и мне не хватило 2—3 см, чтобы «вырезать» финиш», — цитирует РИА Новости Шмелёву.

Россиянка в полуфинале кейрина была четвёртой и проиграла одну позицию в борьбе за место в финале. Российская сторона предоставила видео для судей, но результат заезда не удалось оспорить.

Шмелёва вместе Анастасией Войновой завоевала бронзовую медаль спринта в велотреке на летних Играх в Токио. В финале россиянки опередили представительниц Нидерландов Лорин ван Риссен и Шанне Браспеннинкс, показав результат 32,252 секунды.

Ранее сообщалось, что россиянки Мария Новолодская и Гульназ Хатунцева завоевали бронзовые медали в велоспорте на треке в дисциплине «мэдисон» в Токио.

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