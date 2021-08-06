Велогонщицы Новолодская и Хатунцева завоевали бронзу в мэдисоне на Олимпиаде

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Россиянки Мария Новолодская и Гульназ Хатунцева завоевали бронзу в велоспорте на треке в дисциплине мэдисон на Олимпийских играх в Токио.
Велогонщицы Новолодская и Хатунцева завоевали бронзу в мэдисоне на Олимпиаде
  • Reuters

По итогам гонки российские спортсменки набрали 26 очков.

Победу одержали представительницы Великобритании (78). Второе место заняли датчанки (35).

Ранее сообщалось, что велогонщик Денис Дмитриев поборется за бронзу Олимпиады в спринте.

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