Велогонщицы Новолодская и Хатунцева завоевали бронзу в мэдисоне на Олимпиаде
Россиянки Мария Новолодская и Гульназ Хатунцева завоевали бронзу в велоспорте на треке в дисциплине мэдисон на Олимпийских играх в Токио.
- Reuters
По итогам гонки российские спортсменки набрали 26 очков.
Победу одержали представительницы Великобритании (78). Второе место заняли датчанки (35).
Ранее сообщалось, что велогонщик Денис Дмитриев поборется за бронзу Олимпиады в спринте.
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