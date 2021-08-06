Велогонщицы Новолодская и Хатунцева завоевали бронзу в мэдисоне на Олимпиаде

Россиянки Мария Новолодская и Гульназ Хатунцева завоевали бронзу в велоспорте на треке в дисциплине мэдисон на Олимпийских играх в Токио.

Reuters

По итогам гонки российские спортсменки набрали 26 очков. Победу одержали представительницы Великобритании (78). Второе место заняли датчанки (35). Ранее сообщалось, что велогонщик Денис Дмитриев поборется за бронзу Олимпиады в спринте.