Велогонщик Дмитриев поборется за бронзу Олимпиады в спринте

Россиянин Денис Дмитриев уступил в полуфинале соревнований по велоспорту на треке в спринте на летних Олимпийских играх в Токио.

Reuters

Он уступил нидерландцу Джеффри Хугланду в обоих заездах. Таким образом, Дмитриев поборется за бронзу Игр в спринте. Ранее сообщалось, что велогонщица Анастасия Войнова одолела Дарью Шмелёву в 1/32 финала в спринте на ОИ.