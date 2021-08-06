Велогонщик Дмитриев поборется за бронзу Олимпиады в спринте
Россиянин Денис Дмитриев уступил в полуфинале соревнований по велоспорту на треке в спринте на летних Олимпийских играх в Токио.
- Reuters
Он уступил нидерландцу Джеффри Хугланду в обоих заездах. Таким образом, Дмитриев поборется за бронзу Игр в спринте.
Ранее сообщалось, что велогонщица Анастасия Войнова одолела Дарью Шмелёву в 1/32 финала в спринте на ОИ.
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