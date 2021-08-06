Велогонщица Войнова одолела Шмелёву в 1/32 финала в спринте на ОИ
Россиянка Анастасия Войнова победила соотечественницу Дарью Шмелёву в 1/32 финала соревнований по велоспорту на треке в спринте на летних Олимпийских играх в Токио.
- Reuters
Таким образом, Войнова прошла в 1/16 финала, а Шмелёва попробует выйти в следующий этап через утешительный раунд.
Ранее сообщалось, что велогонщик Денис Дмитриев проиграл в первом полуфинальном спринтерском заезде на ОИ.
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