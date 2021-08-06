Велогонщица Войнова одолела Шмелёву в 1/32 финала в спринте на ОИ

Россиянка Анастасия Войнова победила соотечественницу Дарью Шмелёву в 1/32 финала соревнований по велоспорту на треке в спринте на летних Олимпийских играх в Токио.

Reuters