Велогонщик Дмитриев проиграл в первом полуфинальном спринтерском заезде на ОИ
Россиянин Денис Дмитриев потерпел поражение в первом полуфинальном заезде в соревнованиях по велоспорту на треке в спринте на летних Олимпийских играх в Токио.
- Reuters
Он уступил нидерландцу Джеффри Хугланду 0,107 секунды. Второй заезд запланирован на 10:52 мск.
Победитель по итогам двух заездов пробьётся в финал.
Ранее Дмитриев признался, что у него сдали нервы в четвертьфинале Олимпиады.
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