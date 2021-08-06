Велогонщик Дмитриев проиграл в первом полуфинальном спринтерском заезде на ОИ

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Россиянин Денис Дмитриев потерпел поражение в первом полуфинальном заезде в соревнованиях по велоспорту на треке в спринте на летних Олимпийских играх в Токио.
Велогонщик Дмитриев проиграл в первом полуфинальном спринтерском заезде на ОИ
  • Reuters

Он уступил нидерландцу Джеффри Хугланду 0,107 секунды. Второй заезд запланирован на 10:52 мск.

Победитель по итогам двух заездов пробьётся в финал.

Ранее Дмитриев признался, что у него сдали нервы в четвертьфинале Олимпиады.

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