Велогонщик Дмитриев признался, что у него сдали нервы в четвертьфинале Олимпиады

Россиянин Денис Дмитриев высказал мнение о своём выступлении в четвертьфинале соревнований по велоспорту на треке в спринте на летних Олимпийских играх в Токио.

«Выступил удовлетворительно, не сказать, что идеально. Были тактические грубые ошибки, но, если честно, сегодня нервишки сдали, стресс взял верх над хладнокровием, пару раз ошибался серьёзно», — приводит слова Дмитриева ТАСС.

По итогам трёх заездов 1/4 финала Дмитриев сумел победить представителя Тринидада и Тобаго Николаса Пола: в первой гонке Дмитриев проиграл, во второй, после протеста команды россиянина, соперник был дисквалифицирован, а в третьей Дмитриев сумел взять верх над Полом.

Ранее сообщалось, что Дарья Шмелёва заняла десятое место в кейрине на Олимпиаде.