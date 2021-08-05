Велогонщица Шмелёва заняла десятое место в кейрине на Олимпиаде

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Россиянка Дарья Шмелёва заняла десятое место в соревнованиях по велоспорту на треке в кейрине на летних Олимпийских играх в Токио.
Велогонщица Шмелёва заняла десятое место в кейрине на Олимпиаде
  • РИА Новости

По итогам утешительной гонки за 7—12-е места Шмелёва финишировала третьей и, таким образом, заняла 10-ю позицию в общей классификации кейрина.

Ранее сообщалось, что Дмитриев вышел в 1/4 финала спринта на ОИ.

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