Велогонщица Шмелёва заняла десятое место в кейрине на Олимпиаде
Россиянка Дарья Шмелёва заняла десятое место в соревнованиях по велоспорту на треке в кейрине на летних Олимпийских играх в Токио.
- РИА Новости
По итогам утешительной гонки за 7—12-е места Шмелёва финишировала третьей и, таким образом, заняла 10-ю позицию в общей классификации кейрина.
Ранее сообщалось, что Дмитриев вышел в 1/4 финала спринта на ОИ.
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