Велогонщица Шмелёва заняла десятое место в кейрине на Олимпиаде

Россиянка Дарья Шмелёва заняла десятое место в соревнованиях по велоспорту на треке в кейрине на летних Олимпийских играх в Токио.

РИА Новости

По итогам утешительной гонки за 7—12-е места Шмелёва финишировала третьей и, таким образом, заняла 10-ю позицию в общей классификации кейрина. Ранее сообщалось, что Дмитриев вышел в 1/4 финала спринта на ОИ.