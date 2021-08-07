Великолепная восьмёрка: российские синхронистки сделали золотой дубль на Играх в Токио в самый нужный момент

Российские синхронистки в шестой раз подряд выиграли командные соревнования на Олимпиаде. Эта победа позволила Светлане Ромашиной стать семикратной чемпионкой Игр, Светлане Колесниченко, Алле Шишкиной и Александре Пацкевич — трёхкратными, Владе Чигирёвой и Марии Шурочкиной — двукратными, а Марине Голядкиной и Полине Комар — впервые подняться на верхнюю ступень пьедестала. Почему очередной триумф в бассейне не стоит воспринимать как само собой разумеющееся — в материале RT.

На фоне российского поражения в художественной гимнастике и полыхнувшего вслед за этим скандала грандиозная победа в синхронном плавании и рекорд Светланы Ромашиной, завоевавшей седьмое олимпийское золото, прошли как-то совсем буднично. В точности по выражению одного из российских комментаторов, который заметил в эфире, что сенсацией в отношении российской команды может считаться разве что поражение. А победа — какая же это сенсация? Это самая что ни на есть обыденность и норма. Дежурный результат. Увы, это действительно воспринимается многими именно так.

Не правда ли, парадокс? Светлана Колесниченко, Алла Шишкина и Александра Пацкевич после субботней победы в группе стали трёхкратными олимпийскими чемпионками. Влада Чигирёва и Мария Шурочкина завоевали второе золото в карьере, а Марина Голядкина и Полина Комар открыли счёт олимпийским наградам. Нет ни одной составляющей, в которой бы российские спортсменки не превосходили «остальной мир» на несколько порядков. И этот грандиозный успех эмоционально почти не затрагивает мир.

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Возможно, всё дело в том, что все превосходные степени давно закончились? Феноменально? Да. Потрясающе? Без сомнения. Ни одна синхронная группа в мире не работает так быстро, слаженно и высоко, как Россия. Большинство тренеров вообще не рискует поставить спортсменок так близко друг к другу в сложнейших связках. Как и взять запредельный темп. Но всё это ведь выяснилось не в Токио, а ещё тогда, когда российские спортсменки взяли две первые золотые олимпийские медали на Играх в Сиднее. С тех пор вроде бы не происходит ничего нового: все перечисленные качества продолжают оттачиваться, а в протоколах меняются лишь имена чемпионок.

Синхронное плавание и художественная гимнастика столько лет шли параллельным победным курсом, журналисты находили столько общего в личностях двух главных тренеров Татьяны Покровской и Ирины Винер-Усмановой, в методах их работы и требованиях к результату, что в Токио, в момент уже шестого по счёту олимпийского триумфа синхронисток, в сознании подспудно продолжало сидеть: неужели российским спортсменкам когда-нибудь придётся пережить столь же внезапный удар, который в Токио пережила российская художественная гимнастика, лишившись золота в личном многоборье? И так ли случайно Татьяна Покровская, чьим подопечным в мире нет и не предвидится равных, всегда отчаянно боится того, что её девочки могут хоть в чём-то оказаться несовершенны?

Выдающийся тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразилась на тему итога гимнастического финала предельно категорично: «Мы слишком всем надоели своими победами, вот и пытаются нас убрать из чемпионов любыми способами». Схожую фразу повторила главный тренер гимнасток-художниц Ирина Винер-Усманова.

Наверное, да: надоели. Эта версия как минимум лежит на поверхности. Ни одна международная федерация не заинтересована в том, чтобы на протяжении двух десятков лет победы одерживала одна и та же страна. В борьбе в таком случае пересматривают правила, снижая стоимость приёмов, которыми блестяще владеет чемпион, но не владеют те, кто ему уступает. В фигурном катании во времена тотального превосходства Евгения Плющенко точно так же была девальвирована стоимость четверных прыжков, в гимнастике тоже нередко поступают аналогичным образом.

Разбирая субботний гимнастический финал, мне довелось услышать интересное мнение от человека из этого вида спорта: мол, очень похоже, что российским гимнасткам просто не засчитывали по ходу их комбинаций какие-то из связок, не давали привычные надбавки. Отсюда, мол, и малообъяснимое преимущество, которое имела израильская спортсменка после трёх видов программы. Отсюда же — огромное и совершенно не свойственное турниру такого ранга количество протестов: мол, не мы одни не понимали, что происходит за судейскими пультами.

Возможен ли такой вариант? Не знаю. В нём слишком мало здравого смысла: ведь в Токио финалу художниц предшествовала квалификация, где и близко не прослеживалось того абсурда, что начал происходить после. Почему же судьи внезапно сменили приоритеты? Ответа на этот вопрос пока не дал никто.

«Попадётся хорошая жена, будешь счастливым. Попадётся плохая — станешь философом», — гласит известная притча. Олимпийские поражения часто наводят на сходные мысли. С философской точки зрения поражение в художественной гимнастике вполне способно сослужить добрую службу как синхронному плаванию, так и многим другим видам спорта. Ведь именно оно очень своевременно напомнило миру, насколько мизерным может оказаться расстояние от триумфа до спортивной трагедии.