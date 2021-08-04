Колесниченко и Ромашина стали олимпийскими чемпионками в синхронном плавании

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RT
Россиянки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина заняли первое место в соревнованиях среди дуэтов по синхронному плаванию на летних Олимпийских играх в Токио.
Колесниченко и Ромашина стали олимпийскими чемпионками в синхронном плавании
  • Reuters

Российский дуэт выиграл произвольную программу с результатом 195,9079 балла.

Таким образом, Колесниченко и Ромашина стали первыми во всех трёх видах программы и завоевали золото Игр в Токио.

Серебряными призёрками стали китаянки Хуан Сюэчэнь и Сунь Вэньянь. Бронзу завоевали Украинки Марта Федина и Анастасия Савчук.

Ранее сообщалось, что тренер российских синхронисток высказалась о ситуации с музыкальным сопровождением на ОИ.

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