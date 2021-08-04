Колесниченко и Ромашина стали олимпийскими чемпионками в синхронном плавании
- Reuters
Российский дуэт выиграл произвольную программу с результатом 195,9079 балла.
Таким образом, Колесниченко и Ромашина стали первыми во всех трёх видах программы и завоевали золото Игр в Токио.
Серебряными призёрками стали китаянки Хуан Сюэчэнь и Сунь Вэньянь. Бронзу завоевали Украинки Марта Федина и Анастасия Савчук.
Ранее сообщалось, что тренер российских синхронисток высказалась о ситуации с музыкальным сопровождением на ОИ.