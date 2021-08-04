Колесниченко и Ромашина стали олимпийскими чемпионками в синхронном плавании

Россиянки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина заняли первое место в соревнованиях среди дуэтов по синхронному плаванию на летних Олимпийских играх в Токио.

Reuters

Российский дуэт выиграл произвольную программу с результатом 195,9079 балла. Таким образом, Колесниченко и Ромашина стали первыми во всех трёх видах программы и завоевали золото Игр в Токио. Серебряными призёрками стали китаянки Хуан Сюэчэнь и Сунь Вэньянь. Бронзу завоевали Украинки Марта Федина и Анастасия Савчук. Ранее сообщалось, что тренер российских синхронисток высказалась о ситуации с музыкальным сопровождением на ОИ.