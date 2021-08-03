Тренер российских синхронисток высказалась о ситуации с музыкальным сопровождением на ОИ
- Reuters
«Сказать, что я стрессанула, это ничего не сказать. Всё хорошо, что хорошо кончается! Как сказал мне наш доктор: «Свою порцию *** вы уже огребли, поэтому дальше всё будет хорошо!» — написала Данченко в Facebook.
Во время выступления российских синхронисток Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко произошла техническая накладка: сначала им включили другую музыку, а затем музыкальное сопровождение и вовсе выключилось.
Тем не менее россиянки выиграли квалификационную программу.
Ранее комментатор Дмитрий Губерниев после ситуации с музыкой российских синхронисток заявил, что уровень раздолбайства на этой Олимпиаде начал зашкаливать.