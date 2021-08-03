Тренер российских синхронисток высказалась о ситуации с музыкальным сопровождением на ОИ

Короткая ссылка
Тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Данченко прокомментировала ситуацию с музыкальным сопровождением Светланы Колесниченко и Светланы Ромашиной в квалификации произвольной программы на Олимпийских играх в Токио.
Тренер российских синхронисток высказалась о ситуации с музыкальным сопровождением на ОИ
  • Reuters

«Сказать, что я стрессанула, это ничего не сказать. Всё хорошо, что хорошо кончается! Как сказал мне наш доктор: «Свою порцию *** вы уже огребли, поэтому дальше всё будет хорошо!» — написала Данченко в Facebook.

Во время выступления российских синхронисток Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко произошла техническая накладка: сначала им включили другую музыку, а затем музыкальное сопровождение и вовсе выключилось.

Тем не менее россиянки выиграли квалификационную программу.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев после ситуации с музыкой российских синхронисток заявил, что уровень раздолбайства на этой Олимпиаде начал зашкаливать.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить