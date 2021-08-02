Губерниев: уровень раздолбайства на этой Олимпиаде начал зашкаливать

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Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказал мнение о ситуации с музыкальным сопровождением российских синхронисток в предварительных соревнованиях дуэтов на летних Олимпийских играх в Токио.
Губерниев: уровень раздолбайства на этой Олимпиаде начал зашкаливать
  • РИА Новости

«Я не думаю, что есть какая-то теория заговора в инциденте с музыкой у наших синхронисток. Просто, к сожалению, уровень раздолбайства на этой Олимпиаде начал зашкаливать. Я еду с лёгкой атлетики — мы видели, что там творилось. Плачущая американка — из-за дождя она сломала шест. И из-за него же просто не перенесли соревнования. Люди поскальзывались в круге для метания диска. И не сразу появлялись специальные технические средства, которые помогали всё это высушить», — приводит слова Губерниева «Чемпионат».

Спортивный комментатор отметил, что, как журналист, видит и недоработки организаторов в пресс-центре.

«Вместо двух принтеров работает один, потому что они сутки не могут принести картридж. Сегодня я взял стартовые листы — и ничего нельзя было разобрать! Это какой-то запредельный уровень японского раздолбайства. Я не знаю, почему так. У комментаторов очередь, чтобы сесть за компьютер. В пресс-центре их всего два! Чего вы хотите от музыки на синхронном плавании? Японцы исполнительные, но всё есть как есть. В следующий раз они могут вообще не компакт-диск включить, а поставить кассету казанского объединения «Тасма» или шосткинского объединения «Свема». Поэтому всё нормально у них», — добавил Губерниев.

Во время выступления российских синхронисток Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко произошла техническая накладка: сначала им включили не их музыку, а затем музыкальное сопровождение и вовсе выключилось.

Ранее сообщалось, что российские синхронистки лидируют после произвольной программы на ОИ в Токио.

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