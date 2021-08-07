Тарасова назвала позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ
- РИА Новости
«Они просто бандиты, эти судьи, настоящие бандиты. Вы посмотрите, что они делают… Они до этого, когда им подавали протест, они меняли оценку. Значит, они расписывались в своей некомпетентности. Так пошли бы к такой-то матери, раз вы некомпетентны. Почему вы должны судить эти соревнования? Они же сколько раз меняли оценку! Дина не сделала ни одной серьёзной ошибки и проиграла девочке, которая очень хорошая, но она потеряла ленту. Мы же все это видели. Так не может быть. Это просто позор», — сказала Тарасова RT.
Ранее судьи не удовлетворили протест Дины Авериной по итогам упражнения с лентой в многоборье на ОИ.