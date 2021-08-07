Тарасова назвала позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ

Короткая ссылка
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на судейство соревнований по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Токио.
Тарасова назвала позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ
  • РИА Новости

«Они просто бандиты, эти судьи, настоящие бандиты. Вы посмотрите, что они делают… Они до этого, когда им подавали протест, они меняли оценку. Значит, они расписывались в своей некомпетентности. Так пошли бы к такой-то матери, раз вы некомпетентны. Почему вы должны судить эти соревнования? Они же сколько раз меняли оценку! Дина не сделала ни одной серьёзной ошибки и проиграла девочке, которая очень хорошая, но она потеряла ленту. Мы же все это видели. Так не может быть. Это просто позор», — сказала Тарасова RT.

Ранее судьи не удовлетворили протест Дины Авериной по итогам упражнения с лентой в многоборье на ОИ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить