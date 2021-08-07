Судьи не удовлетворили протест Дины Авериной по итогам упражнения с лентой в многоборье на ОИ

Протест российской гимнастки Дины Авериной на результат в упражнении с лентой в многоборье на Олимпийских играх не был удовлетворён.

Reuters

Судьи отклонили протест, а результат в 24,000 балла остался без изменений. Таким образом, Аверина осталась с серебряной медалью соревнований. Ранее Аверина подала протест на оценки в упражнении с лентой в многоборье на ОИ.