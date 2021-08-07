«Дина не проиграла, а выиграла»: Винер-Усманова о судейском произволе на соревнованиях по художественной гимнастике

Судьи решили поддержать израильтянку Линой Ашрам в личных соревнованиях по художественной гимнастике, потому что доминирование сборной России многим надоело. Об этом в интервью RT заявила главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова. По её мнению, подобного судейства можно ожидать и в финале в групповых упражнениях. Специалист объяснила, сколько баллов должны были снять с чемпионки за потерю ленты, а также не исключила, что арбитров, судивших финал, могут дисквалифицировать.

— Вы уже успели осознать, что ваши подопечные проиграли личное многоборье?

— Дина не проиграла, а выиграла. Но, к сожалению, судейство было вопиюще несправедливым. Оно войдёт в историю как и то афинское, когда зрители 12 минут аплодировали Немову после выступления на перекладине. Дина Аверина сделала всё чисто, не ошиблась и в последнем виде. Лииной Ашрам, к сожалению, сделала ошибку, за которую снимают очки все бригады, причём и за исполнение, и за технику, и за артистизм. Всё должны были снимать. Всегда говорят, что если присутствует такая ошибка, то человек никогда не сможет стать чемпионом, если другой не оплошает также. Тем более олимпийским чемпионом, тем более на последнем виде. Это было просто позором художественной гимнастики.

— Вам не показалось, что девочки слегка растерялись, когда судьи начали ставить Ашрам оценки выше, чем она заслуживала?

— У Арины не выдержали нервы, потому что мы два раза подавали протест по ходу соревнований. Каждый раз она видела на табло оценку, которая была на балл ниже по технике по сравнению с той, что она получила накануне за ту же самую программу. То есть, если она сегодня получала три балла, то вчера было четыре, а сегодня на балл меньше на каждом упражнении при более чистом исполнении, чем она делала вчера. Мы писали протесты, один не удовлетворили, второй всего на 0,4 балла, а должны были на балл. Конечно, у девочки не выдержали нервы.

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— Вам обидно, что такое происходит на Олимпийских играх?

— Моя реакция на произошедшее в финале многоборья очень тяжёлая. Художественная гимнастика находится на пороге исключения из программы Олимпийских игр, потому что всю красоту и чистоту, которую она должна демонстрировать, была попрана лидером из Израиля. К сожалению, девочка выполняет всё очень и очень грязно. Она делает сложные элементы, но не слишком чисто. Однако это не самое главное. Возможно, судьи не такие квалифицированные и особо не празднуют триумф Ашрам. Но то, что произошло в конце соревнований, когда у Линой упала лента, должно стоить баллов и за исполнение, и за артистичность, и за технику. Это минимум 1,5 балла. А ей поставили всего на 0,7 меньше, чем Дине Авериной, которая выступила без единой ошибки, показала великолепный спектакль.

— Как Ашрам за упражнение с лентой могла получить в финале оценку всего лишь на 0,2 балла хуже, чем в квалификации?

— Не понимаю. Здесь был бешеный минус. Это вопиющий факт. К сожалению, президент технического комитета Наталья Кузьмина не смогла доказать, что это было неверным решением. То ли она побоялась, что это русские и могут не так понять. Но это был позор. Подобное нельзя было было оставлять.

— Давайте начистоту, вы думаете, что Ашрам подтаскивали судьи?

— Я не думаю, а знаю это. Вчера в квалификации нашим девочкам ставили за трудность на балл больше, чем сегодня. Таким образом и выбили Арину. Мы дважды подавали протест. Девочка вчера сидит и видит одну оценку, а сегодня делает чище, но ей ставят на балл меньше. Это страшная несправедливость, которую нельзя пропускать.

— С чем это могло быть связано?

— Просто появилась достойная девочка, способная составить конкуренцию россиянкам, которые уже более 20 лет удерживают первое место. Они сказали «Хватит!», дали понять, что мы уже надоели. Судьи решили поддержать израильтянку, но всё же так не делается. Можно сделать это более интересным способом. Одно дело ставить оценки меньше, чем в квалификации. Но последний аккорд, который произошёл в упражнениях с лентой, это бред сивой кобылы.

— При нормальном судействе Дина должна была стать чемпионкой?

— Без сомнения. Она трёхкратная чемпионка мира и выступила сегодня достойно. Не сделала ни единой потери. А у Ашрам были «грязные ноги», грязное исполнение, но это всё хореография, за которую тоже должны наказывать. Не наказывали. Последняя потеря — позор художественной гимнастики. Что касается Арины, то у неё просто не выдержали нервы. Она более мягкая и нежная девочка, чем Дина. Её сразу «убили». Ей поставили 19,550 баллов, а Ашрам получила 23,300.

— Реально ли применить санкции к арбитрам, обслуживавшим финал и добиться их дисквалификации?

— Думаю, что да. Должны быть поданы жалобы на подобное судейство на Играх. Но я не знаю, как это будет выглядеть. Это провал Олимпиады по художественной гимнастике. Могу сказать, что ожидаю подобного и завтра. Судя по сегодняшнему дню, судьи выбрали Болгарию. Надоело, что Россия выигрывает золото на протяжении 20 лет.