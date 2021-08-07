Винер-Усманова назвала вопиющей несправедливостью судейство в финале ОИ

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Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова поделилась мнением о соревнованиях по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Токио.
Винер-Усманова назвала вопиющей несправедливостью судейство в финале ОИ
  • Reuters

«Дина не проиграла, она выиграла. Но, к сожалению, судейство было вопиющей несправедливостью. Оно войдёт в историю так же, как Немов, когда ему 12 минут аплодировали. Дина Аверина сделала всё чисто, не ошиблась на последнем виде. Линой Ашрам, к сожалению, сделала вопиющую ошибку, за которую снимают очки все бригады и за исполнение, и за технику и за артистику. Все должны были снимать. Всегда говорят, что если есть такая ошибка, то человек никогда не сможет, если другой не делал такой же ошибки, стать чемпионом, а тем более олимпийский, а тем более на последнем виде. Это было просто позором художественной гимнастики», — сказала Винер-Усманова RT.

Ранее Елена Вайцеховская призналась, что не считает, что сестёр Авериных засудили в финале Олимпиады.

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