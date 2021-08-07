Вайцеховская не считает, что сестёр Авериных засудили в финале Олимпиады

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и журналист Елена Вайцеховская высказалась по поводу судейства соревнований по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Токио.

«Мы проиграли. Дина Аверина осталась в олимпийском финале второй. По теории больших чисел, ни одна серия не может длиться вечно. В том числе победная. В том числе гимнастическая, хотя заикнись кто до начала Олимпиады, что Россия может остаться в многоборье без золота, подняли бы на смех, а то и на вилы. Почему это произошло? Засудили? Не сказала бы. И Дину и Арину Авериных судили жёстко, но всё это было в рамках дозволенного. Израильтянку судили мягче? На мой взгляд, да, что тоже укладывается в рамки неписаных правил», — сказала Вайцеховская RT.

Она отметила, что с точки зрения развития вида спорта ни одна международная федерация не заинтересована в гегемонии одной страны. При этом Вайцеховская подчеркнула, что в России не допускали, что израильтянка Линой Ашрам окажется способна завоевать золото, а она смогла это сделать.

«Она вообще оказалась в Токио на таком пике, какого у израильтянки нельзя было предвидеть. Можно миллион раз со мной не соглашаться, но Линой не работала на ковре — этого вообще не было видно. Она просто танцевала там, где танцуется, и летала там, где летается. А в этом случае судьи не жадничают. Они точно так же попадают под впечатление от невозможного и насыпают от души. Наши девчонки вряд ли могли позволить себе подобную свободу движений: если ты признанный лидер, ты просто обязан строго контролировать каждый свой жест, работать с нечеловеческой концентрацией, а это, как правило, отражается и в теле, и на лице — появляется едва заметная скованность», — добавила Вайцеховская.

Ранее сообщалось, что Россия осталась без личного золота в художественной гимнастике на ОИ впервые с 1996 года.