Винер-Усманова: у Арины Авериной не выдержали нервы в финале многоборья

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Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова высказалась по поводу выступления Арины Авериной в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Токио.
Винер-Усманова: у Арины Авериной не выдержали нервы в финале многоборья
  • Reuters

«У Арины не выдержали нервы, потому что мы писали два раза протест и каждый раз она видела на табло оценку, которая за ту же самую программу, сделанную в предыдущий день, была на балл ниже по технике. То есть если она сегодня получала три балла, то вчера было четыре, а сегодня на балл меньше на каждом упражнении при более чистом исполнении, чем она делала вчера. Мы писали протесты, один не удовлетворили, второй всего на 0,4 балла, а должны были на балл. Конечно, у девочки не выдержали нервы», — сказала Винер-Усманова RT.

Ранее Елена Вайцеховская заявила, что израильская гимнастка Ашрам лучше всех оказалась готова к финалу на ОИ.

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