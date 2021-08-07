Винер-Усманова: у Арины Авериной не выдержали нервы в финале многоборья

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова высказалась по поводу выступления Арины Авериной в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Токио.

«У Арины не выдержали нервы, потому что мы писали два раза протест и каждый раз она видела на табло оценку, которая за ту же самую программу, сделанную в предыдущий день, была на балл ниже по технике. То есть если она сегодня получала три балла, то вчера было четыре, а сегодня на балл меньше на каждом упражнении при более чистом исполнении, чем она делала вчера. Мы писали протесты, один не удовлетворили, второй всего на 0,4 балла, а должны были на балл. Конечно, у девочки не выдержали нервы», — сказала Винер-Усманова RT.

Ранее Елена Вайцеховская заявила, что израильская гимнастка Ашрам лучше всех оказалась готова к финалу на ОИ.