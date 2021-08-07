Вайцеховская: израильская гимнастка Ашрам лучше всех оказалась готова к финалу

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и журналист Елена Вайцеховская поделилась мнением по поводу итогов соревнований по художественной гимнастике в личном многоборье на Олимпийских играх в Токио.

«Ирина Винер-Усманова любит повторять (судя по тому, что постоянно повторяют в интервью её спортсменки), что Олимпийские игры — это всего лишь соревнования, которые ничем не отличаются от прочих. Этот тезис, кстати, всегда казался мне наиболее спорным. Это совершенно другие соревнования. И нужно быть готовым как раз к тому, что они — другие, что всё может пойти не так, как ты себе представляешь. Кто готов к этому — тот побеждает. Возможно, в жизни Ашрам вообще больше никогда не случится подобного выступления. Но лучше всех к гимнастическому финалу оказалась готова именно она. Даже с потерей ленты: к заключительному виду, как мне показалось, израильтянку судили уже как абсолютную чемпионку. Будь иначе, за потерю снаряда можно было бы наказать и жёстче. Но обсуждать всё это уже бессмысленно», — сказала Вайцеховская RT.

Ранее депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала итоги выступления гимнасток Дины и Арины Авериных в индивидуальном многоборье.