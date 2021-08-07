Роднина о поражении Авериных на ОИ: слишком долго мы были на первом месте, что вызывало у многих раздражение

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала итоги выступления гимнасток Дины и Арины Авериных в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Токио.

«Есть судейские ошибки, есть у спортсменов ошибки. Наверное, нам надо сейчас девушек поблагодарить, они замечательно поработали. Нужно поддержать их в этой ситуации. Понятное дело, что против нас особенно готовятся. Для них это сложная ситуация, как и для нас. Надо какие-то делать выводы. Слишком долго мы были на первом месте, что вызывало у многих раздражение», — цитирует Роднину «Спорт-Экспресс».

По её мнению, теперь необходимо трезво оценить, какие были выявлены слабости у российских спортсменок на этих Играх.

«Трагедии не случилось. Больно, но это не конец», — добавила Роднина.

Дина Аверина завоевала серебро в личном многоборье, а её сестра Арина заняла четвёртое место.

Ранее сообщалось, что Арина Аверина отказалась общаться с прессой после четвёртого места в многоборье на ОИ.