Арина Аверина отказалась общаться с прессой после четвёртого места в многоборье на ОИ

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Российская гимнастка Арина Аверина отказалась общаться с прессой после соревнований в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Токио.
Арина Аверина отказалась общаться с прессой после четвёртого места в многоборье на ОИ
  • Reuters

Об этом сообщает Sport24.

Арина Аверина заняла четвёртое место с результатом 102,100 балла.

Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова назвала вопиющей несправедливостью судейство в финале многоборья.

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