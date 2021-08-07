Арина Аверина отказалась общаться с прессой после четвёртого места в многоборье на ОИ
Российская гимнастка Арина Аверина отказалась общаться с прессой после соревнований в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Токио.
- Reuters
Об этом сообщает Sport24.
Арина Аверина заняла четвёртое место с результатом 102,100 балла.
Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова назвала вопиющей несправедливостью судейство в финале многоборья.
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