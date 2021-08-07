Лента преткновения: как сёстры Аверины потерпели на Олимпиаде самое обидное поражение в жизни

В индивидуальном финале соревнований по художественной гимнастике в субботу случился едва ли не самый крупный скандал на Олимпийских играх. Арбитры вывели в чемпионки израильтянку Линой Ашрам, уронившую в заключительном виде программы ленту. Выступавшая после неё и не допустившая серьёзных помарок Дина Аверина проиграла суммарно 0,15 балла. При этом судьи около пяти минут совещались, прежде чем огласить оценки россиянки. Арина Аверина заняла четвёртое место, уступив белоруске Алине Горносько, хотя соперница допустила похожую ошибку.

Вопиющая несправедливость — именно таким образом отреагировали большинство очевидцев на поражение в финале многоборья 13-кратной чемпионки мира Дины Авериной.

Дина действительно заслуживала олимпийской победы, как никто другой. Как и её сестра Арина. После того как эти две спортсменки поделили золото и серебро чемпионата Европы, известный российский тренер Амина Зарипова заметила, что вообще не видит, как можно опередить россиянок в многоборье, если они не допускают ошибок.

Что же произошло в Токио?

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Преимущество израильтянки начало складываться с первого же вида многоборья, причём не сказать, что по крохам. В упражнении с обручем Ашрам выиграла у Дины Авериной 0,35 балла, мяч обе девушки прошли ноздря в ноздрю, а вот булавы принесли Линой ещё 0,5 балла преимущества, что, наверное, было ожидаемо: в этом виде израильская гимнастка в 2021-м становилась чемпионкой Европы, а в 2019-м выигрывала Европейские игры.

С российской стороны с ходу посыпались протесты по поводу оценок сестёр Авериных, но если первые удовлетворены не были, то Дине их пересмотрели после булав, приподняв сумму на 0,4 балла. Любопытно, но осмелели не только россиянки, но и другие, поняв, что где тонко, там и рвётся. Правда, до проблем остальных в тот момент Авериным дела не было. Они отказывались понимать, что происходит, глядя на табло, и явно нервничали, как никогда прежде.

Рано или поздно эмоции должны были дать о себе знать. Первой ошиблась Арина: от чрезмерной жары и влажности в зале у неё завязалась лента. Это фактически выписало людям в масках за столиками индульгенцию на то, чтобы лишить её медали.

Субъективные виды спорта опасны именно своей субъективностью. Это составляющая всегда негласно заложена в правилах судейства: можно действовать абсолютно в рамках правил, чуть поджимая одного спортсмена и отпуская другого, — и в совокупности это даст значительную разницу в оценках. Неслучайно в одном из своих интервью выдающийся тренер по синхронному плаванию Татьяна Данченко подчеркнула: «Чтобы побеждать, нужно быть не на одну голову выше соперниц, а на три. Одна голова «срубается» на раз!»

Сейчас можно найти тысячу аргументов в пользу того, что победить должна была Дина Аверина, и только она. Ашрам, завершая выступления с лентой, допустила грубейшую ошибку, не поймав предмет. В правилах на этот счёт чётко прописаны штрафные санкции: один балл. После трёх видов многоборья израильтянка имела колоссальный запас, но весь он должен был быть съеден штрафом. К тому же Дина выполнила своё заключительное упражнение абсолютно безупречно, и не было сомнений в том, что она куда как больше заслуживает победы.

Однако противоположные аргументы тоже имелись в избытке. Ашрам, которой, в отличие от Дины и Арины, было абсолютно нечего терять (бронза в олимпийском финале её, думаю, устроила бы), выглядела в трёх первых выступлениях свободнее, раскованнее и непринуждённее, чем те, на ком лежал невыносимый груз ответственности за свой будущий результат. Такие вещи всегда сильно подкупают судей. Не исключено, что к моменту заключительного выхода Ашрам на ковёр все они уже так свыклись с мыслью, что перед ними — абсолютная чемпионка Игр, что и судили её как чемпионку, а не как спортсменку, для которой бронза за счастье.

К тому же израильтянка потеряла предмет не «на риске», как говорят в художественной гимнастике, подразумевая, что потеря не слишком повлияла на общую сложность комбинации. Что касается заслуг, титулов, авторитета национальной федерации и личности главного тренера, то есть тех составляющих, которые так часто ложатся в субъективных видах спорта довеском к результату, ничего из этого перечня в Токио не сыграло. На Олимпийских играх такое случается нередко. В этом плане однажды очень точно выразилась моя коллега, замечательная журналистка Ольга Линде, написав, что Игры — это, возможно, самое подлое состязание на земле, потому что они способны вознести на Олимп неизвестно кого и убить по-настоящему великих.

Иногда с этим бывает трудно не согласиться. Возможно, в жизни Линой Ашрам вообще больше никогда не случится подобного выступления, но это уже совершенно не имеет значения: свой абсолютно невероятный олимпийский шанс она использовала даже не на сто, а на все двести процентов.

Но как же больно и обидно это сейчас признавать!