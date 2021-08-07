Российские синхронистки завоевали золото в групповых соревнованиях на Олимпиаде

Сборная России по синхронному плаванию одержала победу в групповых соревнованиях на летних Олимпийских играх в Токио.

Национальная команда в составе Светланы Ромашиной, Светланы Колесниченко, Александры Пацкевич, Аллы Шишкиной, Марии Шурочкиной, Влады Чигирёвой, Марины Голядкиной и Полины Комар набрала по итогам двух программ 196,0979 балла (97,2979 — в технической, 98,8000 — в произвольной).

Второе место заняли китаянки (193,5310), а тройку сильнейших замкнули украинки (190,3018).

Ранее Алла Шишкина заявила, что завершит карьеру после ОИ в Токио.