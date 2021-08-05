Мария Киселёва прокомментировала успехи России в синхронном плавании

Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселёва в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» прокомментировала успехи России в синхронном плавании.

«Первая золотая медаль на международном старте в синхронном плавании российской командой была выиграна в 1997 году. С того момента не было проиграно ни одного старта», — сказала она.

По словам Киселёвой, дело не в «недооценивании соперников».

«Несмотря на то что ты находишься на первой строчке мирового рейтинга, ты всегда понимаешь, что тебе дышат в спину и что соперники могут готовить тебе сюрпризы. Это большая скамейка запасных, которая существует. Это развитие видов спорта в стране, в регионах и в школах. Это большое количество талантливых тренеров. Это большое количество детей и родителей, которые хотят быть похожими на Наталью Ищенко, на Светлану Ромашину, на всех других чемпионок, которые были до, которые есть сейчас и которые ещё будут. Это, безусловно, лучшие тренеры в мире», — сказала Киселёва.

4 августа Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко стали олимпийскими чемпионками в синхронном плавании. Российский дуэт выиграл произвольную программу с результатом 195,9079 балла.

При этом Ромашина, одержав победу, стала первой в истории шестикратной олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию.