Чемпион в двух категориях: борец Садулаев победил американца Снайдера и завоевал золото Игр в Токио

Абдулрашид Садулаев одержал победу над американцем Кайлом Снайдером и завоевал золото олимпийского турнира по вольной борьбе в категории до 97 кг. Схватка завершилась со счётом 6:3 в пользу россиянина, который стал чемпионом Игр в двух весовых категориях. В свою очередь, Гаджимурад Рашидов победил представителя Венгрии Исмаила Мусукаева и взял бронзу в дивизионе до 65 кг.

В преддверии заключительного соревновательного дня в олимпийском турнире по борьбе оставалось сразу несколько интриг. Главная из них заключалась в том, какая из стран выиграет неофициальный командный зачёт. США, Япония и Россия имели в своём активе по три золота, но по общему числу наград лидировали звёздно-полосатые. При этом у каждой из сборных ещё оставались шансы пополнить багаж медалей высшего достоинства и единолично выйти на первую строчку. Такуто Отогуро и Юи Сусаки пробились в финал в категориях до 65 и 50 кг соответственно, а в дивизионе до 97 кг ожидалась российско-американская дуэль между Абдулрашидом Садулаевым и Кайлом Снайдером.

Помимо Садулаева, шансы на олимпийскую награду имел и Гаджимурад Рашидов. Действующий чемпион мира в категории до 65 кг уступил Отогуро в полуфинале и до последнего момента не знал, с кем будет сражаться за бронзу. Его оппонент определился лишь по итогам утешительного турнира, в котором с большим трудом взял верх представитель Венгрии Исмаил Мусукаев. Тот всего на два балла превзошёл монгола Тулгу Тумура Очирина — 4:2.

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Таким образом, Мусукаеву пришлось вернуться на ковёр спустя менее часа, но сил побороться за бронзу у него оказалось недостаточно. Сначала он был оштрафован на один балл за пассивность, а ключевой эпизод произошёл на последних секундах первого раунда. Венгр пошёл в наступление и чуть было не повалил россиянина, но вышел за пределы круга, позволив оппоненту набрать ещё одно очко. Исмаил остался недоволен подобным решением судей и запросил челлендж, но не преуспел, вследствие чего Рашидов повёл уже с разницей 3:0.

В начале второго раунда спортсмены вели себя довольно агрессивно и буквально бросались друг на друга, что привело к столкновению головами и появлению рассечений у обоих. После непродолжительной медицинской паузы поединок продолжился, но Мусукаеву эта передышка не пошла на пользу. В оставшееся время он так и не сумел размочить счёт, при этом ещё дважды был вытолкнут за пределы круга. Рашидов завоевал бронзу Олимпиады и принёс России седьмую медаль в борьбе.

Что касается Садулаева, то в случае победы в финале он мог навсегда вписать своё имя в историю спорта. В этом случае он не только становился двукратным чемпионом Игр, но и вставал в один ряд с такими прославленными отечественными борцами вольного стиля, как Мавлет Батиров, Леван Тедиашвили и Александр Медведь, в своё время завоевавшими награды в смежных весовых категориях.

Но для этого ему было необходимо пройти сложнейшее испытание в виде действующего обладателя золотой медали в дивизионе до 97 кг Кайла Снайдера — самого молодого в истории золотого медалиста Игр по борьбе в истории США, заработавшего это звание в Рио-де-Жанейро.

Стоит отметить, что противостояние Садулаева и Снайдера можно было смело назвать принципиальным. Именно американец нанёс россиянину его второе поражение в карьере (6:5) и прервал беспроигрышную серию из 75 схваток. Это произошло на чемпионате мира 2017 года в Париже, но уже спустя год Абдулрашид взял убедительный реванш, всего за 69 секунд положив Кайла на лопатки.

Ожидалось, что финальный поединок на Олимпиаде в Токио станет эффектным продолжением их многолетнего противостояния, и борцы всецело оправдали ожидания. На протяжении всех шести минут схватка держала в напряжении всех собравшихся, а интрига сохранялась до последних секунд. Однако в этот день российский спортсмен был сильнее и сумел вновь превзойти соперника из США.

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Первый раунд получился не самым результативным. Первые две минуты соперники искали ключи к обороне друг друга, при этом активнее был Садулаев. Снайдер же откровенно затягивал ход схватки, за что вскоре был наказан штрафным баллом. Кайл попытался реваншироваться и бросился вперёд, но лишь допустил ошибку и вышел за пределы круга.

Основные события развернулись во втором отрезке. В течение первых полутора минут Снайдер дважды пытался пройти в одну ногу, но оба раза делал это слишком предсказуемо. В обоих случаях Садулаев блокировал попытку визави и сразу проводил переворот, благодаря чему увеличил отрыв до шести баллов.

Снайдер оказался в отчаянном положении, но, к его чести, не сдался. Сначала он всё же сумел довести до логического исхода один из своих авантюрных тейкдаунов, а затем вытолкал менее габаритного Садулаева за пределы круга. До окончания боя оставалось больше минуты — достаточное время, чтобы вырвать победу и лишить Абдулрашида звания двукратного олимпийского чемпиона. Но россиянин пресёк все попытки противника переломить ход встречи и отстоял преимущество — 6:3.

Садулаев стал олимпийским чемпионом в двух весовых категориях и принёс России четвёртую золотую медаль на Олимпиаде в Токио. Однако это не помогло сборной занять первое место в общекомандном зачёте. Это стало известно уже после того, как Отогуро стал чемпионом в категории до 65 кг.