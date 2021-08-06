Список всех медалистов 14-го дня Олимпиады в Токио

По итогам 14-го соревновательного дня на летней Олимпиаде-2020 в Токио были разыграны 23 комплекта медалей в 11 видах спорта.

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Олимпийскими чемпионами и медалистами стали: Спортивная борьба До 74 кг, вольная борьба 1. Заурбек Сидаков (Россия) 2. Магомедхабиб Кадимагомедов (Беларусь) 3. Кайл Дейк (США) 3. Бекзод Абдурахмонов (Узбекистан) До 125 кг, вольная борьба 1. Гейбл Стивенсон (США) 2. Гено Петриашвили (Грузия) 3. Таха Акгюль (Турция) 3. Амир Хоссейн Заре (Иран) До 53 кг, женская борьба 1. Маю Мукаида (Япония) 2. Пан Цянью (Китай) 3. Бат-Очирын Болортуяа (Монголия) 3. Ванесса Колодинская (Беларусь) Бокс До 75 кг, женщины 3. Зенфира Магомедалиева (Россия) 3. Нушка Фонтейн (Нидерланды) До 63 кг, мужчины 3. Ованес Бачков (Армения) 3. Гарри Гэрсайд (Австралия) До 91 кг, мужчины 1. Хулио ла Крус (Куба) 2. Муслим Гаджимагомедов (Россия) Велотрек Мэдисон, женщины 1. Великобритания 2. Дания 3. Россия (Гульназ Хатунцева — Мария Новолодская) Спринт, мужчины 1. Харри Лаврейсен (Нидерланды) 2. Джеффри Хогланд (Нидерланды) 3. Джек Карлин (Великобритания) Лёгкая атлетика Спортивная ходьба, 50 км, мужчины 1. Давид Томала (Польша) 2. Джонатан Гилберт (Германия) 3. Эван Данфи (Канада) Спортивная ходьба, 20 км, женщины 1. Антонелла Пальмизано (Италия) 2. Сандра Лорена Аренас (Колумбия) 3. Лю Хун (Китай) 5000 м, мужчины 1. Джошуа Чептегеи (Уганда) 2. Мохаммед Ахмед (Канада) 3. Пол Кипкемои Челимо (США) 400 м, женщины 1. Шона Миллер (Багамские острова) 2. Марилейди Паулино (Доминиканская Республика) 3. Эллисон Феликс (США) 1500 м, женщины 1. Фэйт Кипьегон (Кения) 2. Лаура Мюир (Великобритания) 3. Сифан Хассан (Нидерланды) 4x100 м, женщины 1. Ямайка — 41,02 2. США — 41,45 3. Великобритания — 41,88 4x100 м, мужчины 1. Италия — 37,50 2. Великобритания — 37,51 3. Канада — 37,70 Пляжный волейбол Женщины 1. Эйприл Росс и Аликс Клайнмен (США) 2. Мариафе Артачо и Талика Клэнси (Австралия) 3. Анук Верже-Депре и Джоана Хайндрих (Швейцария) Хоккей на траве Женщины 3. Великобритания Настольный теннис Командный турнир, мужчины 3. Япония Современное пятиборье Женщины 1. Кейт Френч (Великобритания) 2. Лаура Асадаускайте (Литва) 3. Шарольта Ковач (Венгрия) Хоккей на траве Женщины 1. Нидерланды 2. Аргентина 3. Великобритания Футбол Мужчины 3. Мексика Карате Ката, мужчины 1. Ре Киюна (Япония) 2. Дамиан Кинтеро (Испания) 3. Али Софуоглу (Турция) 3. Ариэль Торрес Гутьеррес (США) Кумитэ, до 61 кг, женщины 1. Йована Прекович (Сербия) 2. Инь Сяоянь (Китай) 3. Гиана Лотфи (Египет) 3. Мерве Чобан (Турция) Кумитэ, до 75 кг, мужчины 1. Луиджи Буза (Италия) 2. Рафаэль Агаев (Азербайджан) 3. Станислав Горуна (Украина) 3. Карой Харшпатаки (Венгрия) Настольный теннис Командный турнир, мужчины 1. Китай 2. Германия 3. Япония Скалолазание Многоборье, женщины 1. Янья Гарнбрет (Словения) 2. Михо Нонака (Япония) 3. Акийо Ногути (Япония) Футбол Женщины 1. Канада 2. Швеция 3. США Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа. Ранее сообщалось, что россияне завоевали четыре медали в 14-й день ОИ в Токио.