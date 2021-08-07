Гений чистой высоты: как Ласицкене превзошла себя по ходу финала и стала олимпийской чемпионкой

Мария Ласицкене стала олимпийской чемпионкой по прыжкам в высоту на Играх в Токио. В финале соревнований она опередила долгое время не допускавшую ошибок австралийку Николу Макдермотт и лидера мирового сезона — украинку Ярославу Магучих. Ключевую роль в триумфе россиянки сыграла удачная попытка на 2,02, которую она осуществила раньше всех. Эта победа стала первой для отечественных легкоатлетов на Играх за последние девять лет.

Дебют трёхкратной чемпионки мира по лёгкой атлетике на Олимпийских играх — это своеобразный спортивный оксюморон, который сложно представить в реальной жизни. Ведь если спортсменка так часто становилась лучшей на планете, то у неё не может не быть шанса хотя бы выступить на главных стартах четырёхлетия.

В истории спорта всё-таки было несколько примеров таких девушек с непростой спортивной судьбой — это бегуньи Зильке Мёллер и Забине Буш из Германии, Марион Джонс и Кармелита Джетер из США. Соотечественница последних — Джессика Бирд — так и не дождалась своего олимпийского шанса, несмотря на пять золотых медалей в своей коллекции.

Но все эти спортсменки часть своих титулов выигрывали в эстафетах, и ни одна из них не являлась трёхкратной чемпионкой мира в личных состязаниях к моменту дебюта на Олимпийских играх. В Токио одна такая появилась — это российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене. Игры 2012 года она пропустила, не пройдя национальный отбор, а в Рио-де-Жанейро не поехала из-за санкций в отношении российской сборной. До Токио Мария всё-таки добралась и последней из всей команды, ограниченной десятью спортсменами, приступила к розыгрышу медалей.

Увы, к моменту своей первой Олимпиады Ласицкене потеряла статус неоспоримого фаворита и лидера женских прыжков в высоту. Виной тому стали и травма, пережитая этим летом, и совершившие скачок вперёд соперницы. В первую очередь речь идёт об украинке Ярославе Магучих. В 2019 году едва отпраздновавшая совершеннолетие спортсменка уже загоняла Ласицкене на высоту 2,04 м на чемпионате мира. В следующем сезоне она делила лидерство в мире со своей соотечественницей Юлией Левченко, а в олимпийский сезон уже стала единственной, кому удалось взлететь на 2,03 м.

Ласицкене приехала в Токио с четвёртым результатом — планку на высоте 2,00 м она взяла ровно за три недели до олимпийского финала. Выше неё, помимо Магучих, прыгали американка Вашти Каннингем и австралийка Никола Макдермотт, а представительница Казахстана Надежда Дубовицкая, не прошедшая на Олимпиаде квалификацию, повторяла результат россиянки.

Если раньше Ласицкене могла себе позволить пропускать первые высоты, то в этот раз она не упускала возможности лишний раз выйти в сектор. Она с ходу взяла и 1,84 м, и 1,89 м, почти не имея времени на отдых, так как соперницы тоже легко справлялись с этими несложными испытаниями. Сделать передышку удалось только на высоте 1,93 м, которую россиянка взяла с первой попытки, а другие девушки, не претендующие на медали, штурмовали снова и снова.

Высота 1,96 м начала вносить коррективы в расстановку. С первого раза её неожиданно взяли только Ирина Геращенко — ещё одна украинка — и австралийка Элеанор Паттерсон. Макдермотт, Каннингем, Магучих и Левченко одну попытку потратили впустую. Ласицкене долго не могла собраться и дважды слегка касалась планки. Когда она уже собиралась прыгнуть в третий раз, судьи попросили её подождать из-за церемонии награждения. Но вынужденная пауза не сбила настрой трёхкратной чемпионки мира — она выполнила прыжок, пусть и став при этом только восьмой по попыткам.

На 1,98 м единоличным лидером стала Макдермотт. Спортсменка, которая до этого даже не пробивалась в финалы чемпионатов мира, первой покорила эту высоту. Ласицкене в этот раз так сильно не волновала болельщиков и воспользовалась второй попыткой вслед за Геращенко. Остальным девушкам нужно было сделать выбор — переносить третий прыжок на следующую высоту или всё же сделать его сейчас, чтобы не оказаться на грани пропасти. По первому пути, который в прыжках с шестом выбирала Анжелика Сидорова, пошли Каннингем с Левченко и прогадали. Свою единственную попытку на 2,00 м они завалили. Магучих же решила остаться и правильно сделала — она четвёртой взяла 1,98 м и могла продолжать выступать на равных со всеми.

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В следующем раунде Макдермотт продолжила творить чудеса и с первого раза перепрыгнула планку. Ласицкене и Магучих повторили её результат, но снова не сразу. Геращенко же выбыла из борьбы, так что круг призёров определился. Им оставалось только решить, кто на какой ступени окажется.

Именно в этот момент для Ласицкене настало время выйти из тени соперниц. После того как Макдермотт всё же прервала свою серию успехов в первый подходах, россиянка с ходу покорила 2,02 м. Это уже была колоссальная заявка на победу, но австралийская спортсменка и здесь отказалась сдаваться. Со второй попытки она тоже взяла 2,02 м и не просто побила личный рекорд, но и установила новое достижение для всей Океании. Магучих опустилась на третье место и уже была вынуждена думать о 2,04 м, на которые перенесла две оставшиеся попытки.

Ласицкене осталась бы на первом месте, если бы никто из девушек эту отчасти запредельную высоту не покорил. Но она не стала ждать ошибок соперниц и сама задала тон, преодолев планку. Прежде она не добивалась этого на открытых стадионах с момента своей третьей победы на чемпионате мира. Макдермотт парировать было нечем, она сбивала планку практически сразу после отрыва от земли. Магучих в прошлом покоряла 2,04 м, но только с третьей попытки, которой теперь у неё уже не было. Мария Ласицкене стала четвёртой олимпийской чемпионкой из России в прыжках в высоту и наконец-то завоевала титул, которого была достойна ещё пять лет назад.