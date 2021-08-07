Гений чистой высоты: как Ласицкене превзошла себя по ходу финала и стала олимпийской чемпионкой
- Reuters
- © Lucy Nicholson
Дебют трёхкратной чемпионки мира по лёгкой атлетике на Олимпийских играх — это своеобразный спортивный оксюморон, который сложно представить в реальной жизни. Ведь если спортсменка так часто становилась лучшей на планете, то у неё не может не быть шанса хотя бы выступить на главных стартах четырёхлетия.
В истории спорта всё-таки было несколько примеров таких девушек с непростой спортивной судьбой — это бегуньи Зильке Мёллер и Забине Буш из Германии, Марион Джонс и Кармелита Джетер из США. Соотечественница последних — Джессика Бирд — так и не дождалась своего олимпийского шанса, несмотря на пять золотых медалей в своей коллекции.
Но все эти спортсменки часть своих титулов выигрывали в эстафетах, и ни одна из них не являлась трёхкратной чемпионкой мира в личных состязаниях к моменту дебюта на Олимпийских играх. В Токио одна такая появилась — это российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене. Игры 2012 года она пропустила, не пройдя национальный отбор, а в Рио-де-Жанейро не поехала из-за санкций в отношении российской сборной. До Токио Мария всё-таки добралась и последней из всей команды, ограниченной десятью спортсменами, приступила к розыгрышу медалей.
Увы, к моменту своей первой Олимпиады Ласицкене потеряла статус неоспоримого фаворита и лидера женских прыжков в высоту. Виной тому стали и травма, пережитая этим летом, и совершившие скачок вперёд соперницы. В первую очередь речь идёт об украинке Ярославе Магучих. В 2019 году едва отпраздновавшая совершеннолетие спортсменка уже загоняла Ласицкене на высоту 2,04 м на чемпионате мира. В следующем сезоне она делила лидерство в мире со своей соотечественницей Юлией Левченко, а в олимпийский сезон уже стала единственной, кому удалось взлететь на 2,03 м.
Ласицкене приехала в Токио с четвёртым результатом — планку на высоте 2,00 м она взяла ровно за три недели до олимпийского финала. Выше неё, помимо Магучих, прыгали американка Вашти Каннингем и австралийка Никола Макдермотт, а представительница Казахстана Надежда Дубовицкая, не прошедшая на Олимпиаде квалификацию, повторяла результат россиянки.
Если раньше Ласицкене могла себе позволить пропускать первые высоты, то в этот раз она не упускала возможности лишний раз выйти в сектор. Она с ходу взяла и 1,84 м, и 1,89 м, почти не имея времени на отдых, так как соперницы тоже легко справлялись с этими несложными испытаниями. Сделать передышку удалось только на высоте 1,93 м, которую россиянка взяла с первой попытки, а другие девушки, не претендующие на медали, штурмовали снова и снова.
Высота 1,96 м начала вносить коррективы в расстановку. С первого раза её неожиданно взяли только Ирина Геращенко — ещё одна украинка — и австралийка Элеанор Паттерсон. Макдермотт, Каннингем, Магучих и Левченко одну попытку потратили впустую. Ласицкене долго не могла собраться и дважды слегка касалась планки. Когда она уже собиралась прыгнуть в третий раз, судьи попросили её подождать из-за церемонии награждения. Но вынужденная пауза не сбила настрой трёхкратной чемпионки мира — она выполнила прыжок, пусть и став при этом только восьмой по попыткам.
На 1,98 м единоличным лидером стала Макдермотт. Спортсменка, которая до этого даже не пробивалась в финалы чемпионатов мира, первой покорила эту высоту. Ласицкене в этот раз так сильно не волновала болельщиков и воспользовалась второй попыткой вслед за Геращенко. Остальным девушкам нужно было сделать выбор — переносить третий прыжок на следующую высоту или всё же сделать его сейчас, чтобы не оказаться на грани пропасти. По первому пути, который в прыжках с шестом выбирала Анжелика Сидорова, пошли Каннингем с Левченко и прогадали. Свою единственную попытку на 2,00 м они завалили. Магучих же решила остаться и правильно сделала — она четвёртой взяла 1,98 м и могла продолжать выступать на равных со всеми.
В следующем раунде Макдермотт продолжила творить чудеса и с первого раза перепрыгнула планку. Ласицкене и Магучих повторили её результат, но снова не сразу. Геращенко же выбыла из борьбы, так что круг призёров определился. Им оставалось только решить, кто на какой ступени окажется.
Именно в этот момент для Ласицкене настало время выйти из тени соперниц. После того как Макдермотт всё же прервала свою серию успехов в первый подходах, россиянка с ходу покорила 2,02 м. Это уже была колоссальная заявка на победу, но австралийская спортсменка и здесь отказалась сдаваться. Со второй попытки она тоже взяла 2,02 м и не просто побила личный рекорд, но и установила новое достижение для всей Океании. Магучих опустилась на третье место и уже была вынуждена думать о 2,04 м, на которые перенесла две оставшиеся попытки.
Ласицкене осталась бы на первом месте, если бы никто из девушек эту отчасти запредельную высоту не покорил. Но она не стала ждать ошибок соперниц и сама задала тон, преодолев планку. Прежде она не добивалась этого на открытых стадионах с момента своей третьей победы на чемпионате мира. Макдермотт парировать было нечем, она сбивала планку практически сразу после отрыва от земли. Магучих в прошлом покоряла 2,04 м, но только с третьей попытки, которой теперь у неё уже не было. Мария Ласицкене стала четвёртой олимпийской чемпионкой из России в прыжках в высоту и наконец-то завоевала титул, которого была достойна ещё пять лет назад.
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
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