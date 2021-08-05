Ласицкене прокомментировала выход в финал ОИ в прыжках в высоту

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене поделилась эмоциями после выхода в финал соревнований по прыжкам в высоту на Олимпийских играх в Токио.

«Я не сомневалась в том, что борьба за выход в финал будет длиться до квалификационной высоты. Девочки очень сильные, все готовились к Олимпийским играм и хотят в финал», — цитирует Ласицкене ТАСС.

Она также высказалась по поводу того, что ей удалось пробиться в решающую стадию соревнований одной из последних. По её мнению, она должна пережить данную ситуацию. При этом спортсменка отмечает, что находится в хорошем состоянии.

«Единственное — это жара, но с этим все как-то справляются, поэтому и я не должна быть исключением, мне лучше жара, чем холод», — добавила Ласицкене.

Напомним, что Ласицкене является трёхкратной чемпионкой мира.

Ранее сообщалось, что Ласицкене вышла в финал соревнований по прыжкам в высоту на Олимпиаде.