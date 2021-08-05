Ласицкене назвала особенным удовольствием жизнь в Олимпийской деревне

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене высказалась по поводу жизни в Олимпийской деревне в Токио.

«Жизнь в Олимпийской деревне — это какое-то особенное удовольствие. Потому что, когда ты пытаешься уснуть, где-то внизу кто-то другой празднует свою победу и не обращает внимания на других, и, наверно, это нормально», — цитирует Ласицкене ТАСС.

По её словам, при походе в столовую она замечает, как некоторые спортсмены уже собираются домой, хотя она сама только приехала на соревнования. Легкоатлетка подчеркнула, что в таких условиях необходимо уметь сконцентрироваться на свои старты.

«Мы все друг с другом общаемся, помогаем в случае необходимости, стараемся как-то отвлекаться. Играем в какие-то викторины, настольные игры. Ставим ли будущие медали на кон? Нет, мы не такие азартные, играем только для того, чтобы было весело и была возможность отвлечься», — добавила Ласицкене.

Напомним, что Ласицкене является трёхкратной чемпионкой мира. На Олимпиаде она квалифицировалась в финал соревнований по прыжкам в высоту.

Ранее Ласицкене прокомментировала выход в финал ОИ в прыжках в высоту.