Ласицкене: у меня мозги расплавились от жары в Токио

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене, выступающая в прыжках в высоту, рассказала, как ощущает себя после долгого ожидания Олимпиады в Токио.

«Мне жарко. Но на самом деле, я рада быть здесь, ничего внятного больше в голову не приходит, у меня мозги расплавились от этой жары. Конечно, я рада, что Токио принял эти Олимпийские игры, спасибо большое», — приводит слова Ласицкене «Матч ТВ».

Напомним, что Ласицкене является трёхкратной чемпионкой мира. На Олимпиаде она квалифицировалась в финал соревнований по прыжкам в высоту. Финал состоится 7 августа.

Ранее Ласицкене назвала особенным удовольствием жизнь в Олимпийской деревне.