Норвежские гандболистки и тренер не стали приветствовать судей после матча с Россией на ОИ в Токио
- Reuters
Об этом сообщает NRK. По информации портала, норвежки таким образом выразили своё неудовлетворение работой судейской бригады. В частности, они были возмущены тем, что концовка поединка прошла в атаках россиянок в зоне соперника, а Норвегия так и не получила мяч, а следовательно, и возможность сравнять счёт.
В финале Олимпийских игр сборная России по волейболу сыграет с командой Франции. Матч состоится 8 августа.
Ранее норвежская гандболистка раскритиковала арбитров после поражения от России на ОИ в Токио.