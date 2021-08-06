Норвежские гандболистки и тренер не стали приветствовать судей после матча с Россией на ОИ в Токио

Главный тренер женской сборной Норвегии по гандболу Торир Хергейрссон, а также игроки команды Нора Мёрк и Стине Офтедаль после поражения от россиянок (26:27) в полуфинале олимпийского турнира в Токио не поприветствовали судей после окончания матча.

Об этом сообщает NRK. По информации портала, норвежки таким образом выразили своё неудовлетворение работой судейской бригады. В частности, они были возмущены тем, что концовка поединка прошла в атаках россиянок в зоне соперника, а Норвегия так и не получила мяч, а следовательно, и возможность сравнять счёт.

В финале Олимпийских игр сборная России по волейболу сыграет с командой Франции. Матч состоится 8 августа.

Ранее норвежская гандболистка раскритиковала арбитров после поражения от России на ОИ в Токио.