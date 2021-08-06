Алексеев прокомментировал претензии норвежских гандболисток к судейству в полуфинале ОИ

Главный тренер женской сборной России по гандболу Алексей Алексеев высказался о победе своих подопечных над командой Норвегии (27:26) в полуфинале Олимпийских игр в Токио.

«Тяжёлая, но заслуженная победа. Я благодарен девочкам и счастлив. Как правило, при равной игре всегда есть недовольство работой судей. А победители всегда остаются довольными. Комментировать судейство не собираюсь, это не моё дело. Мы победили сегодня по праву. Я не заметил, чтобы соперника засудили сегодня», — сказал Алексеев на пресс-конференции.

Финал олимпийского гандбольного турнира у женщин состоится 8 августа. Соперником сборной России станет команда Франции.

Ранее сообщалось, что норвежские гандболистки и тренер не стали приветствовать судей после матча с Россией на ОИ в Токио.