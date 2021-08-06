Вяхирева: после полуфинала с Норвегией не осталось ни эмоций, ни сил

Российская гандболистка Анна Вяхирева поделилась своими эмоциями от победы над Норвегией (27:26) в полуфинале олимпийского турнира на Играх-2020 в Токио.

«Я благодарю Бога, что так сложилось. Очень-очень сильно радуюсь за девчонок. Они проделали невероятную работу и выложились по полной. Это всё, что у меня сейчас есть внутри. Не осталось больше ни эмоций, ни сил. Главное, что мы в финале Олимпиады. Надо этот вечерок отдохнуть и готовиться к финалу с Францией. Я дико хочу это золото. Я очень хочу его забрать домой», — цитирует слова Вяхиревой «Матч ТВ».

В финале олимпийского турнира сборная России сыграет с командой Франции. Матч состоится 8 августа.

Ранее Алексеев прокомментировал претензии норвежских гандболисток к судейству в полуфинале ОИ.